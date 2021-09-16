Коронавирус в Беларуси, последние данные на 16 сентября 2021 года: эффективность «Спутник V» в Беларуси составила 97,2%, а ревакцинацию ученые назвали бессмысленной

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси
Фото: Инна КОРСАК
В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последние сутки положительный тест на COVID-19 был выявлен у 1 923 человек. Всего, с начала пандемии коронавируса в Беларуси, было зарегистрировано уже 508 тысяч 514 человек с коронавирусной инфекций.
Скончались от COVID-19 за все время 3 953 пациента. Выздоровели – 497 тысяч 066 человек.
В Минздраве отметили, что продолжается проведение тестов в стране. Всего их уже было сделано 8 миллионов 091 тысяча 584.
В ведомстве обратили внимание на то, что уже более 1 775 000 белорусов получили первую дозу вакцины против коронавируса, из них более 1 482 000 человек прошли полный курс вакцинации.
В Нидерландах отменяют социальное дистанцирование.
В Нидерландах с 25 сентября отменяют ряд мер, которые были введены в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Среди них и правило соцдистанцирования.
При этом при посещении общественных мест – баров, ресторанов, кафе, театров – нужно будет обязательно предъявить так называемый «ковидный» пропуск – свидетельство о вакцинации, недавно перенесенном COVID-19 или же отрицательном результате ПЦР-теста. Исключение составят лишь музей и библиотеки.
Также определенные послабления коснутся и проведения фестивалей. К примеру, будут разрешены массовые мероприятия внутри помещений без фиксированной рассадки при условии заполнения не более чем на 75% от максимальной вместимости и только для людей с коронавирусным пропуском. Кроме того, будут разрешены многодневные фестивали. Футбольные матчи вновь смогут проводиться при полностью заполненных трибунах.
Ученые назвали ревакцинацию бессмысленной.
Эксперты предположили, что созданные в мире вакцины против коронавирусной инфекции довольно эффективны, и нет острой необходимости в том, чтобы проводить массовую ревакцинацию сейчас.
Специалисты также сказали, что если слишком рано или же, наоборот, слишком часто делать повторную прививку, то это может привести к миокардиту и синдрому Гийена-Барре.
- Хотя преимущества первичной вакцинации от ковида явно перевешивают риски, все же они могут возникнуть, если бустерные дозы будут внедряться слишком рано или слишком часто, - отметили эксперты.
По их словам, это касается как РНК-вакцин, среди которых Pfizer и Moderna, так и препаратов на основе аденовируса, включая российский ««Спутник V».
В Минздраве заявили, что эффективность вакцины против COVID-19 «Спутник V» во время вакцинации в Беларуси составила 97,2%.
В Министерстве здравоохранения отметили, что оценка эффективности была осуществлена на основе данных более 800 тысяч человек, которые сделали прививку обоими компонентами вакцины.
Также отмечается, что данные Минздрава, которые были получены в ходе исследования, подтверждают высокую безопасность российской вакцины «Спутник V» в Беларуси.
- Отсутствуют случаи тяжелых нежелательных явлений после вакцинации, также не зарегистрированы случаи смерти, связанные с вакцинацией, - рассказали в ведомстве.
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Песков рассказал о самочувствии Путина на самоизоляции.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что самоизоляция никак не сказалась на рабочем графике президента. Все встречи и мероприятия, как ранее и планировалось, проходят в видеоформате.
- Он (Владимир Путин – Ред.) чувствует себя прекрасно. Он абсолютно здоров, - заявил Песков.
Напомним, что накануне Владимир Путин вынужден был уйти на самоизоляцию, так как в его ближнем окружении были выявлены случаи заражения коронавирусом.
Врач рассказал, в каком случае можно совместить прививку от гриппа с прививкой от ковида.
По словам врача-инфекциониста, ректора Гомельского государственного медицинского университета, доктора медицинских наук Игорь Стомы, прививку от гриппа можно совместить с прививкой от коронавируса одновременно, если этого хочет пациент. По словам врача, даже если человек уже переболел ковидом, то это не говорит о том, что он не должен прививаться.
- Все мировые эксперты и современные данные говорят о том, что нет более надежной защиты от коронавирусной инфекции и ее тяжелого течения, чем вакцинация. Даже против индийского штамма вакцинация работает, защищает от тяжелых форм течения заболевания. Но очень важно подчеркнуть: нам нельзя упустить вакцинацию от гриппа. Грипп не исчез как заболевание с эпидемическим потенциалом, – сказал Стома.
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