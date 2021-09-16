Объездная дорога, городская зарядка, 18-метровый флагшток, новое здание ГАИ и крестный ход: что откроют в Беларуси ко Дню народного единства и как его отпразднуют

В День народного единства в Беларуси проведут автопробеги, спортивные забеги и флешмобы Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Вообще, День народного единства отмечают целую неделю - с 11 по 18 сентября. В областных городах, райцентрах и регионах проводят флешмобы, легкоатлетические забеги и автопробеги, концерты, выставки, информационные часы для школьников и студентов.

Минск и Минская область

В столице, пишет «Звязда», к празднику подготовили праздничный концерт. Он пройдет во Городском дворце культуры 16 сентября. В этот же день можно будет поиграть в белорусские народные спортивные игры в Студенческой деревне на проспекте Дзержинского. В парке имени 900-летия Минска накануне 17 сентября проведут "Фестиваль дружбы народов" с выступлениями артистов и мастер-классами ремесленников.

С 16 по 18 сентября - Вахта Памяти на площади Победы. 17 сентября на площадке у стелы «Минск – город-герой» пройдет городская детско-молодежная акция "Мы - едины!". Еще в день праздника минчан приглашают заняться плоггингом, то есть побегать трусцой и собрать мусор. Заняться полезным делом предлагают в парке культуры и отдыха имени 50-летия Великого Октября. А 18 сентября уже в Парке имени Горького проведут республиканский турнир по хоккею на траве.

Отмечать День народного единства планируют и в Минской области. Например, в Борисове на центральной площади проведут торжественное собрание. Еще в городе обещают обустроить праздничные площадки в местном парке и провести легкоатлетический забег.

К празднику в райцентрах и областных городах откроют новые объекты и презентуют новые мемориалы. Фото: сайт газеты "Звязда"

Брест и Брестская область

Активные гуляния, пишет Tomin.by, в Бресте – с 16 сентября. На набережной Франциска Скорины проведут флешмоб и песенную эстафету. 17 сентября в парке имени 1 Мая откроют мемориальную доску на месте захоронения воинов Красной армии, погибших при освобождении Западной Беларуси в 1939 году. В этом же парке вечером будет концерт.

Основные же областные празднования развернутся в Березе. 17 сентября в городе презентуют реконструированный памятный знак на месте концлагеря Береза-Картузская, что находился тут до 1939 года и временную экспозицию в здании Красных казарм. А 18 сентября из города и до Брестской крепости отправится автопробег. Тем временем в областном центре пройдет крестный ход в честь преподобномученика Афанасия, игумена Брестского, а в полдень начнут работу площадки милиции, МЧС и воинских частей. На реке Мухавец организуют показательные выступления маломерных судов. А после вечерних концертов в 22.30 обещают праздничный фейерверк.

Гродно и Гродненская область

К празднику автопарк Гродно пополнится новым транспортом – 16 сентября, пишет Grodnonews.by, пройдет церемония передачи городу новых автобусов.

17 сентября откроется городской ресурсный центр «Астрономия» в Лицее №1, пройдет митинг на воинском кладбище, а на улице 17 сентября проведут выставку композиций из даров осени и спортивное мероприятие. На Старом мосту откроют восстановленные исторические таблички 1949 года, которые установили в честь десятилетнего юбилея воссоединения Беларуси.

В Гродненской области к новому госпразднику откроют новые объекты: в Скиделе - кинозал, в Кореличах - обновленный филиал районной библиотеки, а в Сморгони – социальную многоэтажку. В каждом из районов появятся аллеи дружбы и единства, а в

Ошмянах, где 17 сентября еще и День города, еще площадка государственного флага с 18-метровым флагштоком и новая площадка для мини-футбола в одном из жилых районов.

Празднование Дня народного единства продолжается всю неделю с 11 по 18 сентября. Фото: сайт "Гродзенская праўда"

Витебск и Витебская область

Накануне праздника, 16 сентября, сообщают «Витьбичи», приглашают на лекции, презентации книг, концерты. В основной день праздника проведут эстафету поколений с заслуженным людьми города, праздничные концерты, конкурс рисунков на асфальте, праздники микрорайонов. А 17-го в Витебске - гражданско-патриотическая акция «Мы — один народ, у нас одна страна».

К празднику в регионе планируют открыть несколько новых объектов: в Полоцке, например, аллею Героев на "Кургане бессмертия» и здание ГАИ. По-разному 17 сентября отметят в Новополоцке (хотят провести общегородскую утреннюю зарядку) и в Бешенковичах (напишут общерайонный исторический диктант).

Гомель и Гомельская область

Гомель активно праздновал День города 11 сентября, поэтому праздничная программа к 17 сентября здесь несколько скромнее, чем в других областных центрах. Хотя, пишет «Гомельская правда», городские власти обещали, что праздник состоится в любую погоду. 16 сентября проведут велопробег, а назавтра в областном центре презентуют мурал молодых художников площадью 160 квадратных метров. А к вечеру в Гомеле развернутся праздничные площадки. Кстати, к празднику в Гомеле откроется большая спортивно-игровая зона на улице Бородина.

Выставки, концерты, тематические лекции подготовили к празднику во всех городах Беларуси. Фото: mogilevnews.by

Могилев и Могилевская область

К Дню народного единства, пишут Mogilevnews, в областном центре готовятся основательно. 16 сентября во Дворце культуры пройдет большой концерт. 17 сентября тут откроют объездную дорогу, дублирующую трассу улицы Якубовского - Загородное шоссе. Чуть позже презентуют скульптуру Александра Минькова, посвященную Дню народного единства.

Вахта памяти будет организована на площади Славы. Новый яблоневый сад возле своего вуза высадят студенты Белорусского университета пищевых и химических технологий. В течение дня будут проходить танцевальные флешмобы, выставки, концерты.

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