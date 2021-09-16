Мама переболела коронавирусом в ноябре 2020, сын сделал прививку в июле 2021, а уровень антител - одинаковый: врач объясняет, почему так вышло

Болели короной, есть антитела - все равно думайте о прививке! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Журналист «Комсомолки», которая болела коронавирусом в ноябре 2020 года, и ее сын, который привился китайской вакциной в июле 2021 года, сдали тест, чтобы посмотреть, сколько у них антител. Результат поразил: антитела IgG к S-белку (полуколичественное определение) при положительном результате (а это значит - больше 1,1) были 13,462 и у одной, и у другого. Идентичные цифры, совпадающие до тысячной доли процента, насторожили. Может, ошибка в сборе анализа? А может, надо в связи с этим сдать кровь повторно?

С этими вопросами и обратились в частную медлабораторию, где и проводились исследования. И вот какой ответ получила семья: «Максимальная оптическая плотность, которую может определить наш анализатор, - 3,5. Оптическая плотность пробы клиента может быть гораздо выше, но т. к. у нашего аппарата граница чувствительности 3,5, цифру выше этой он не выдаст. Соответственно, все пробы в данной постановке, чья оптическая плотность выше чувствительности аппарата, получат цифру 3,5.

Затем оптическая плотность каждой пробы клиентов делится на оптическую плотность контрольной пробы (полученные цифры и есть результаты клиентов (КП)). Таким образом, все, у кого аппарат выдал оптическую плотность 3,5 (т. к. выше просто не может определить точную цифру), получат абсолютно идентичные результаты.

В каждой постановке предельно возможный результат будет отличаться, т. к. отличается оптическая плотность контрольных проб».

Получается, что результаты у нас высокие - верхний предел КП составил 13,462. Вот и объяснение идентичным результатам.

Вывод: пересдавать анализы не надо. Но надо ли делать прививку от ковида журналистке «Комсомолки», переболевшей в ноябре 2020-го и до сих пор имеющей хороший показатель антител? Этот вопрос она задала врачу-инфекционисту Никите Соловью. Ответ его был категоричен: «Да, надо. Антитела не нужно определять для решения вопроса о необходимости вакцинации, и писалось об этом уже десятки раз».

Это же подтвердила «КП» и заведующая отделом эпидемиологии ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Алла Дашкевич на пресс-конференции:

- На сегодняшний день нет единой какой-то тест-системы и единого значения уровня антител, который бы считался защитным в отношении COVID-19. На рынке присутствует значительное количество тест-систем, у каждого своя система подсчета уровня, то есть количественная, качественная, полуколичественная. Рекомендации мои: независимо от наличия и уровня антител, вакцинация против ковид целесообразна.

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