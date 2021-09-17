Коронавирус в Беларуси, последние данные на 17 сентября 2021 года: Минздрав приостановил работу двух лабораторий, делавших ПЦР-тесты, Звягинцев в искусственной коме

Последние новости о ситуации с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последние сутки положительный тест на COVID-19 был выявлен у 1 967 человек. Всего, с начала пандемии коронавируса в Беларуси, было зарегистрировано уже 510 тысяч 481 человек с коронавирусной инфекций.

Скончались от COVID-19 за все время 3 966 пациентов. Выздоровели – 498 тысяч 655 человек.

В Минздраве отметили, что продолжается проведение тестов в стране. Всего их уже было сделано 8 миллионов 118 тысяч 970.

В ведомстве обратили внимание на то, что уже более 1 824 000 белорусов получили первую дозу вакцины против коронавируса, из них более 1 505 000 человек прошли полный курс вакцинации.

Эксперты ВОЗ приостановили одобрение вакцины от ковида «Спутник V».

Заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса рассказал, что ВОЗ приостановила одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

- Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства. Если говорить об одобрении вакцины «Спутник V», то данный процесс приостановлен, так как во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства «Спутника V», не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства, - уточнил Барбоса.

По его словам, «должны быть применены меры, проведены все необходимые изменения и запрошена новая инспекция».

В Кремле рассказали, сколько человек в окружении Путина заболели ковидом.

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в окружении президента России Владимира Путина десятки заболевших коронавирусной инфекцией. В их числе оказались те, кто обеспечивал его безопасность, работу и быт.

- Главным образом – это те люди, которые принимают участие в обеспечении работы и жизнедеятельности главы государства, а также его безопасности, - прокомментировал Песков.

Минздрав приостановил работу лабораторий, которые выполняли ПЦР-тесты.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что была приостановлена работа двух лабораторий, которые выполняли ПЦР-тесты.

- Комиссией в двух лабораториях были обнаружены существенные недостатки в организации работы, которые влияли на качество и достоверность получаемых исследований, - уточнили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что руководителей вызвали в ведомство, озвучили обнаруженные недостатки и дали время на то, чтобы их устранить. Также было озвучено предупреждение о том, что, с учетом значимости исследований, выявленные недостатки могут повлечь приостановку деятельности. Но при повторной проверке недостатки снова были выявлены.

Немного позже на портале onliner.by уточнили, что речь идет о лабораториях Synevo и «Аква-Минск».

В Эстонии стали признавать все используемые в мире вакцины от COVID-19.

Об этом свидетельствует ответ Департамента здоровья Таллиннскому университету, чей международный экзаменационный центр поинтересовался, какие еще вакцины от коронавирусной инфекции кроме четырех используемых в Эстонии являются приемлемыми.

- Стоит отметить, что в Эстонии признаются те вакцины, которые были признаны исходной страной, - прокомментировали в Департаменте здоровья.

Последние новости о ситуации с коронавирусом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оперная звезда Анна Нетребко рассказала о последствиях перенесенного ковида.

Оперная дива сообщила, что стала за собой наблюдать некоторые провалы в памяти. Она также призналась, что бывало во время выступления она ловила себя на мысли, что не знает, какой текст произносить дальше.

- Не знаю, является ли это последствиями перенесенного коронавируса, но я стала за собой замечать небольшие провалы в памяти. Уже деменция начинает прослеживаться. Но я все равно стараюсь держаться, пою. Заставляю и дальше мой мозг трудиться, - заявила Нетребко.

Режиссера Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому из-за ковида.

Известного российского режиссера Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому из-за коронавируса. Сообщается, что инфекцию у него диагностировали в июле, у него было поражено 90% легких. Звягинцева перевезли в Германию. Ему сделали повторный тест на COVID-19, который показал отрицательный результат.

По информации СМИ, режиссера подключали к аппарату ЭКМО (к подобному препарату также подключали певицу МакSим – Ред.). Врачи готовятся выводить режиссера из состояния искусственной комы.

На данный момент никто из родственников Андрея Звягинцева информацию о его состоянии не прокомментировал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мама переболела коронавирусом в ноябре 2020, сын сделал прививку в июле 2021, а уровень антител - одинаковый: врач объясняет, почему так вышло.

И даже при высоком уровне антител людям, переболевшим ковидом, медики рекомендуют прививаться. (подробности)

В Минске 1 сентября в высших учебных заведениях начнется массовая вакцинация студентов против коронавируса.

В каждом вузе на базе здравпункта будут организованы пункты вакцинации против COVID-19. (подробности)

Топ-9 вопросов о прививках от коронавируса в Беларуси и их последствиях: ответы и советы инфекциониста и Минздрава.

Нашли ответы на часто задаваемые вопросы по поводу вакцинации от COVID-19 и о том, как привиться, какие могут быть противопоказания и последствия. (подробности)

В Минске после прививки от коронавируса хотят дарить купон на скидки.

В Москве среди привитых разыгрывают автомобили и квартиры. (подробности)