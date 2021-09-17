Большой пакет продуктов, обложку для зачетки и просто отложат: белорусские первокурсницы рассказали, на что потратят первую стипендию

Какие планы у наших сегодняшних героев?

Что-что, а первую стипендию каждый студент-бюджетник ждет с особым трепетом. Ведь эти, пусть и небольшие деньги, хорошая награда за вечера и бессонные ночи, убитые на подготовку к ЦТ или внутренним университетским экзаменам.

Помню, что на первом курсе Института журналистики ждал эти деньги, словно манну небесную. Шутка ли: в 2012 году дополнительные 420 тысяч рублей (или 42 рубля после деноминации) казались настоящим богатством. Хотя к тому времени я уже несколько лет подрабатывал и собственные средства водились. Но стипендия все равно была чем-то особенным. Символ жизненного этапа, так сказать.

Куда я потратил первые деньги, детально и не вспомню. Вместе с однокурсниками мы хорошо отметили старт во взрослую жизнь. А остаток разлетелся на всякую мелочевку вроде перекусов-зажигалок-талончиков на проезд. А вот какие планы у наших сегодняшних героев.

«Первые деньги потрачу на продукты и мелочевку»

Анастасия Петручик родом из Малориты – это на самом юго-западе Брестской области. После 9-го класса девушка кардинально изменила свою жизнь и уехала учиться в другой конец страны – в Полоцкий государственный лесной колледж. Выбор сделала сознательно и даже взяла целевое направление: рассчитывает вернуться в родные края.

Анастасия Петручик. Фото: личный архив

– Мне эта сфера очень понравилась, поэтому сомнений особых не было. Учитывая целевое направление, поступила легко. С учебой пока осваиваюсь, для меня все интересно и по-новому. В целом, ожидания и реальность совпадают, – рассказывает девушка.

Приятным бонусом к поступлению оказалась стипендия. Ее точный размер Анастасия пока не знает. Ребята постарше подсказали, что речь идет примерно о 70-80 рублях. Что будет делать с этими деньгами новоиспеченная студентка уже определилась.

– Все просто. Так как я живу в другом городе без родителей, большую часть денег потрачу, конечно же, на продукты. Если что-то останется куплю себе пару приятных мелочей. Но в первую очередь – еда, – смеется девушка.

«Куплю красивую обложку для зачетки»

Этим летом минчанка Мария Панасюк осуществила свою давнюю мечту и поступила на факультет журналистики БГУ. При этом девушка выбрала не самую очевидную в наше цифровое время специальность – печатные СМИ.

Мария Панасюк. Фото: личный архив

– Честно говоря, я не хочу быть, например, лицом телеэкранов, – поясняет мотивацию студентка. – Мне кажется, это просто красивая, но неестественная обертка. Веб-журналистика почему-то не зацепила. А вот «печатка» – это начала журналистики. Классика, которая немного забыта. Нет ничего лучше написанного Слова. С другой стороны, сейчас журналистика – конвергентное явление. Те же печатные СМИ глубоко связаны с интернетом. Поэтому, считаю свой выбор оптимальным.

О журналистике Мария думала с ранних лет. Еще будучи совсем маленькой, проводила для родни что-то вроде презентаций.

– Когда папа приносил продукты, я их показывала самой преданной публике: маме, бабушке и кошке, – смеется девушка. – Как только научилась писать, блокноты и тетради заполнила стихами и незамысловатыми рассказами. Так сказать, практиковалась. А уже позже увлеклась фотографией. И даже немного на этом зарабатываю.

Первая стипендия придет уже на днях. Размер – 110 рублей. Эти деньги девушка потратит так.

– В конце концов, я сделал определенный шаг во взрослую жизнь. Потому потрачу ее с умом. Хочу купить домой огромный пакет продуктов. Тех самых, с которых начался мой долгий путь в журналистику. Можно сказать, красиво закольцую ту историю из детства. Ну, а на оставшиеся деньги куплю красивую обложку для зачетки и еще чего-нибудь, – поделилась студентка журфака.

«Буду стараться откладывать»

Так планирует поступить первокурсница столичного архитектурного колледжа Екатерина Статкевич. Этим летом девушка закончила 9 классов школы в Логойске. Теперь уже студентка осваивает довольно серьезную специальность – промышленное гражданское строительство.

Екатерина Статкевич. Фото: личный архив

– Хотя в школе я занималась, помимо прочего, еще гитарой и ходила в «художку», – рассказывает первокурсница. – И старалась подрабатывать. Попробовала себя в разных местах: от уборщицы до мастера по маникюру. А еще продавала картины, сажала и обрабатывала растения. Деньги получались небольшие, но зато свои. Ведь так круто иметь небольшую копеечку на собственные расходы. К тому же, понемногу стала понимать сколько стоит мой труд. Поэтому, стипендия для меня станет далеко не первым «заработком». Но я все равно ее очень жду!

Поступать в архитектурный Екатерина решила давно. Выбор был взвешенный.

– Как бы банально это не звучало, эта профессия меня очень привлекает. Во-вторых, я стараюсь думать о будущем, а данное направление, если буду работать над собой, довольно денежное, – подчеркивает девушка.

К слову, о деньгах. Стипендия у первокурсников архитектурного колледжа составляет около 80 рублей.

– Я человек прагматичный. В Минске мне приходится жить в общежитии, с основными тратами помогают родители. Буду стараться ее откладывать, ведь жизнь – непредсказуемая штука. И у меня есть мотивация хорошо учиться. Если сдам сессию на высокий балл, стипендию можно увеличить.

НА ЗАМЕТКУ

Стипендию можно потерять

В первом семестре стипендию получают абсолютно все студенты-бюджетники, учащиеся на дневном отделении. Чаще всего стипендию теряют из-за низкой успеваемости, когда средний балл за сданную сессию меньше 6.0. Правда, по некоторым специальностям, вроде сельского или лесного хозяйства, естественных наук и других, достаточно сдать экзамены на пятерки.

Также лишить стипендии могут из-за плохой посещаемости. В прошлом году по инициативе Минобразования и Минфина было принято новое постановление. По нему право на предоставление выплат имеют только студенты «не допустившие более 10 часов пропусков учебных занятий без уважительных причин в течение месяца, предшествующего месяцу выплаты стипендии». Прогуляете больше? Как минимум на месяц со стипендией придется расстаться. Уважительно причиной считается, например, справка от врача, письменное заявление на имя декана факультета или постановление университета.

Потеряли стипендию? Не расстраивайтесь. В некоторых случаях можно получить так называемую социальную стипендию. Подробно о порядке ее начисления можно узнать в своем деканате или по ссылке.

ЦИФРА

Какие стипендии получаются белорусские студенты

С 1 августа размер стипендии для студентов университетов определен в размере от 94 до 151 рубля в зависимости от успеваемости и специальности. В колледже диапазон выплат составляет от 81 до 131 рубля. Такие же значения справедливы для обучающихся в профессионально-технических училищах. Магистранты могут рассчитывать на ежемесячную выплату в пределах 145-151 рубля. А вот самыми богатыми «студентами» являются аспиранты и докторанты. Этим категориям обучающихся положены стипендии размером, соответственно, 708 и 1149 рублей.

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