Петербургский колорит на юго-западе Минска: Что особенного в ЖК «Петровские верфи» и почем там жилье

Жители больших городов становятся взыскательнее к недвижимости. Большие метражи, высокие потолки, современные инженерные системы, паркинг - сегодня у покупателей первички это стандартные запросы. А еще ценится привлекательная архитектура - чтобы больше не пришлось жить в «копипасте» однотипных панельных новостроек.

С учетом такого запроса на эстетику, хорошим тоном для застройщиков становится сотрудничество с архитектурными бюро. С одной стороны, это позволяет не зацикливаться на определенных стилях и форматах, с другой - удовлетворить разноплановые вкусы горожан.

Похожим путем пошел УКС «Запад» - надежный минский застройщик, который взялся строить по проекту российских архитекторов. И вот что из этого вышло.

Лондон – Париж, Санкт-Петербург – Минск...

Вообще «Петровские верфи» - часть международной программы по созданию «симметричных» кварталов в Санкт-Петербурге и Минске. Для нашего города концепцию ЖК разработало питерское архитектурное бюро - «Студия 17». По их задумке, «Петровские верфи» должны воплощать образ судостроительного и судоходного Петербурга.

Всего в составе комплекса будет девять многоэтажных жилых домов. Непосредственно вдоль улицы Семашко разместятся четыре здания, визуально похожих на корабли. За ними - четыре дома с переменной этажностью, напоминающие белые паруса. А в центре комплекса - высокий одноподъездный дом, который символизирует маяк.

Больше пространства для жизни

Территория «Петровских верфей» - это единое пространство для жизни, разделенное на функциональные зоны: детские и спортивные площадки, прогулочные дорожки и просто места для отдыха, оборудованные фонтаном и украшенные предметами ландшафтного дизайна. Паркинги сооружаются отдельно - с прицелом на 900 машиномест. При этом внутри двора парковочных мест и автомобильных трасс не будет: вместо них жители получают дополнительное пространство для отдыха - без выхлопных газов, шума и безопасное для детей.

Все нужное – в шаговой доступности

Стилобатная часть ЖК будет отдана под коммерческую недвижимость: продуктовые магазины, аптеки, банковские отделения, фитнес-клубы и салоны красоты. Это значит, что весомую часть своих нужд жильцы смогут закрывать, не покидая пределы «верфей».

Но на случай, если из дома все-таки нужно выбраться, в пешей доступности - обширная инфраструктура. ЖК «Петровские верфи» вписан в оживленную городскую среду - на стыке молодых микрорайонов Юго-Запад и Михалово. Здесь в избытке школ, детских садов, общепитов, магазинов и бизнес-центров. Напротив самого ЖК по ул. Семашко расположен медицинский городок, а южнее в сторону Брилевичей - медуниверситет. До ближайших станций метро - Петровщина и Михалово - можно дойти пешком, а выезд на МКАД по пр. Дзержинского занимает не больше 5 минут.

Технологичность и удобство не в ущерб красоте

Для строительства «верфей» избрали технологию монолитно-кирпичного строительства с вентилируемыми фасадами - это обеспечивает хорошую теплоизоляцию и уменьшает расходы на обогрев.

Еще один залог комфортной и безопасной жизни - современные инженерные системы. В ЖК будут работать бесшумные лифты, приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением, автоматическая пожарная сигнализация. А управление всеми инженерными системами будет выведено в единую диспетчерскую, где также наладят единый учёт энергоресурсов (воды, электричества, тепла).

Цены на «питерский» шик

В жилых домах комплекса предусмотрены различные варианты жилья - от небольших квартир-студий до пентхаусов с собственными террасами. Метраж «однушек» оптимальный, и начинается он с 47 кв. метров. Габариты самых просторных квартир - от 120 до 140 кв. метров. При этом в зданиях разной стилистики есть свои, не только архитектурные, «изюминки»: например, в «Парусе» продаются эксклюзивные двухуровневые квартиры; в «Маяке» - квартиры с террасами и панорамным остеклением на нескольких этажах, в «Корабле» - двухкомнатные квартиры с эргономичными планировками оптимального метража.

Купить недвижимость в комплексе могут все: просто желающие - по рыночной цене, а нуждающиеся в улучшении жилищных условий - с ограниченной прибылью застройщика.

- Стоимость кв. метра для «очередников» – 2090-2510 рублей. По такой цене приобретается «нормативная» площадь (в Минске – не больше 15 метров на человека). Но учитывайте, что «квадраты» выше этой цифры – на общих условиях.

- Стоимость кв. метра для всех желающих – 2350-2990 рублей в зависимости от дома, выбранной квартиры и условий оплаты.

Жилые дома «Маяк» и «Парус» уже практически готовы принять новых жильцов. Ввод «Маяка» запланирован на октябрь 2021 года, «Паруса» - декабрь 2021 года. Поэтому желающим приобрести квартиры в этих домах нужно поторопиться, остались последние квартиры.

Для тех, кто планирует приобрести жилье в рассрочку, предлагаются квартиры в доме «Корабль», завершить строительство которого планируют в июне 2022 года.

НА ЗАМЕТКУ!

Вместе с покупкой квартиры будущие жильцы обязательно покупают собственное место в паркинге (напоминаем, концепция ЖК - «двор без машин»). Стоимость машиноместа - 24 613 рублей. Более подробно о ценах читайте здесь.