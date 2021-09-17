Закатки не продавать, иметь стол, зонтик и весы и справку садоводческого товарищества: узнали, как дачнику попасть на ярмарку сельхозпродукции в Минске

На ярмарке торговать - надо терпение, время и здоровье, а еще талант продавца. Фото: Наталия КРИВЕЦ

Если у дачника есть кабачки, тыквы, помидоры, яблоки, зелень, которую самому переработать уже невмоготу, а все родные-знакомые плодами земли одарены, то можно подумать и о продаже. Тем более, что в Минске по выходным с 18 сентября начинается сезон сельхозярмарок выходного дня. Он продлится до середины ноября.

Журналист «Комсомолки» решила на себе испытать, как сделаться продавцом на субботу-воскресенье. Сегодняшний рассказ о том, что надо предпринять, чтобы попасть на ярмарку. Рассматривались два варианта для торговли – ярмарка городская, центральная, что возле «Чижовка-Арены», и районная возле универсама «Брест» на Юго-Западе.

За место на центральной ярмарке с дачников денег не возьмут

Ярмаркой на «Чижовка-арене» заведует гособъединение «Столичная торговля и услуги». Звоню туда по телефонам, указанным на их сайте. Специалист отвечает, что для участия нужна справка от председателя садоводческого товарищества, что все, что будет представлено на торговом лотке (перечислить), выращено на дачном участке. Можно торговать с импровизированного лотка (им может послужить кухонный стол, который самому и надо будет к арене привезти), либо торговать из багажника машины.

- Парковка, где будет проходить ярмарка, большая, можете с машиной встать сами, а могут и наши специалисты вам указать место. За место с вас ничего не возьмут, налоги тоже платить не надо - вы же дачница. Что касается цены – ориентируетесь на соседей по торговле, все зависит от конъюнктуры рынка, закатки продавать нельзя, - напутствует меня, как новичка, чиновник от торговли.

И еще информация, почерпнутая с сайта: письменную заявку на участие в городской ярмарке надо подать не позднее чем за три дня до даты проведения. В заявке надо указать даты участия в ярмарках, ассортимент выращенной продукции и свои контактные данные. Прошел регистрацию – допустят к ярмарке, не прошел – не допустят.

На районной ярмарке грибы и клюкву продавать только получив добро в лаборатории

Если и торговать, то лучше ближе к дому, может кто из родных поможет. Поэтому мой второй звонок был в отдел торговли и услуг администрации Московского района Минска.

- Чтобы разрешить вам как дачнику торговать на ярмарке нам нужны копии вашего паспорта и справки от председателя садоводческого товарищества, и еще вы пишете заявление на участие в районных ярмарках, а уж в какие дни вы будете торговать в эти два ближайших месяца – решайте сами, - сказала мне специалист. – Заявление мы можем у вас принять и накануне ярмарки и даже утром в день ее проведения. С 7 утра по выходным официально начинается заезд торговцев на машинах. Кому и куда встать, помогают распределять наши специалисты. Не топтать газоны, не рушить благоустройство, не мусорить. Запасайтесь столом и зонтом – видите какая погода, ни факт, что вашей машине хватит места и тогда торговать вам придется с вашего прилавка, и да, весы – ваши. Если соберете клюкву и грибы из леса и захотите их продать – на них надо будет сдать на исследование в специализированную лабораторию на радиационную безопасность.

Спрашиваю, что с желающими? Не надо ли приезжать заранее, с вечера пятницы, чтобы занять место? На что специалист мне отвечает, что иногородние иногда так и делают, но ни факт, что их не прогонят сотрудники ГАИ, ведь официально заезд на ярмарку с утра субботы и воскресенья.

Информации я получила много, но все же решила этой осенью не торговать. Тем более, что заикнулась соседям об урожае, сказали, что с удовольствием заберут кабачки и тыквы. Овощи не пропадут – это самое главное!

КСТАТИ

Куда идти за картошкой и морковкой?

18 и 19 сентября первые ярмарки в Минске пройдут возле «Чижовка-арена», возле Ледового дворца по ул. Притыцкого, возле кинотеатра «Киев», в парке им. Дружбы народов, на бульваре Тракторостроителей, по пр. Рокоссовского, 114 (только 18 сентября), по ул. Асаналиева, 44, в районе универсама «Брест» (пр. Любимова, 17), по ул. Руссиянова, 1, возле МФК «Мандарин», что по ул. Герасименко.

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