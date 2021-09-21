В топе: belta.by, onliner.by и belarusbank.by - названы самые дорогие адреса белорусских сайтов

Для исследования взяли топ самых посещаемых сайтов в зоне .BY в 2021 году, согласно данным Gemius и Alexa. Также в этот список было решено добавить не самые популярные, но при этом имеющие большое значение для Байнета ресурсы. Например, в рейтинг вошёл dev.by - несомненно, популярный, но всё-таки узконаправленный сайт. Также аналитики не обошли стороной open.by - адрес, по которому когда-то размещался первый в Беларуси информационный интернет-портал.

Ниже приводим список сайтов, чьи домены эксперты оценили максимально высоко.

belta.by

Стоимость сегодня: 33 500 $

Домен ведёт на сайт самого крупного в стране, государственного информационного агентства БЕЛТА. Первое упоминание о ресурсе в реестре доменных имён относится к 2002 году. Исходя из обычной стоимости домена в тот период, можно определить, что покупка имени в интернете обошлась агентству в 51 $. Как видно, стоимость домена за 19 лет значительно выросла. Примечательно, что само название домена - belta.by - не имеет высокой стоимости. Ценность доменного имени возросла за счёт SEO-показателей.

onliner.by

Стоимость сегодня: 16 200 $

Хоть и со значительным отрывом от лидера списка, второе место занимает адрес одного из самых посещаемых сегодня информационных интернет-порталов. Ресурс начал работать в 2001 году. И тогда доменное имя onliner.by обошлось его создателям всего в 49 $. Новая цена так же, как и в случае с belta.by, складывается исключительно из SEO-рейтинга.

belarusbank.by

Стоимость сегодня: 13 500 $

Домен ещё одного государственного проекта удостоился третьего места. Эксперты обращают внимание, что это один из немногих в списке ресурсов, которые не являются СМИ и никак не связаны с информационной деятельностью. Вероятнее всего, высокую посещаемость ресурсу обеспечивают размещённые на нём онлайн-сервисы. А вот SEO-показатели во многом выросли из-за того, что многие ресурсы, которые поддерживают онлайн-оплату, размещают у себя логотип и ссылку на сайт Беларусбанка. Сайт начал свою работу в 2007 году, стоимость доменного имени тогда оценивалось всего в 60 $.

deal.by

Стоимость сегодня: 12 900 $

Домен крупного маркетплейса был приобретён в 2009 году примерно за 35 $. Сегодня слово deal в белорусском домене специалисты оценивают в 300 $, а вся остальная стоимость складывается из показателей SEO.

sb.by

Стоимость сегодня: 11 400 $

Первое упоминание сайта газеты “СБ. Беларусь сегодня” в веб-архиве относится к 2001 году. В тот период номинальная стоимость домена в зоне .BY составляла 50 $. Сегодня домен оценивают в крупную сумму, в частности, из-за его написания - короткий и ёмкий домен оценили в 1 100 $, остальное - SEO-показатели.

rabota.by

Стоимость сегодня: 9 200 $

По этому адресу сегодня работает самый крупный в стране ресурс по поиску работы. Первые владельцы приобрели домен в 2001 году (именно к этому периоду относится первое упоминание о сайте в веб-архиве). Тогда стоимость домена в национальной зоне составляла 50 $. Сам домен эксперты оценивают в рекордные 8 000 $, а SEO-показатели прибавляют к этой стоимости ещё, как минимум, 1 200 $.

kp.by

Стоимость сегодня: 7 000 $

Белорусский сайт издания “Комсомольская правда” начал работать в 2006 году. Предположительно, красивый адрес был приобретён всего за 60 $. Сегодня же стоимость домена отечественной “Комсомолки” значительно выросла. Сам короткий домен эксперты оценивают в 1 000 $, а остальную стоимость добавляют входящие ссылки на ресурс.

open.by

Стоимость сегодня: 4 500 $

Первый отечественный интернет-портал появился 1994 году. В прошлом он пользовался большой популярностью, но был закрыт в 2015 году. Сегодня доменное имя open.by перенаправляет пользователей на сторонний ресурс, который не связан со СМИ и новостными повестками. Сложно сказать, сколько стоил этот домен в 1994 году - информации об этом не сохранилось. Сегодня же часть стоимости этого доменного имени составляет его написание (примерно 1 500 $), а остальное складывается из SEO-показателей.

dev.by

Стоимость сегодня: 3 500 $

Ресурс dev.by посвящён новостям из мира информационных технологий. Владельцы сайта приобрели доменное имя в 2007 году за 60 $. В этот раз на актуальную стоимость домена повлияли не только показатели SEO, но и тот факт, что домен dev.by - короткий и понятный. Даже без сегодняшней популярности dev.by можно было бы продать как минимум за 1 000 $.

На инфографике вы можете увидеть полный рейтинг дорогих доменных имён самых популярных белорусских сайтов, с указанием их стоимости:

Что влияет на стоимость домена?

При оценке доменных имён специалисты обычно учитывают две ключевые характеристики:

1. Написание домена

2. SEO-показатели

Написание доменного имени

Самые дорогие доменные имена - короткие и понятные. Выше всего ценятся домены из двух и трёх символов. Ещё большую стоимость им добавляет значение слова, которое составляет доменное имя - оно должно быть понятным большинству пользователей и подходить для широкого спектра ресурсов. Хорошие примеры: dev.by (сразу понятно, что сайт про разработку), open.by (что-то связанное с открытием или открытостью информации), av.by (короткий домен, легко запомнить, намекает на автомобильную тематику).

SEO-показатели

Большая часть SEO-показателей касается сайта, который размещён на доменном имени. И только количество внешних ссылок влияет на ценность доменного имени. Именно этот параметр и учитывали специалисты HostFly.by при составлении рейтинга. Чем больше других ресурсов ссылается на домен - тем выше его стоимость.

Что даёт владельцам доменов их высокая стоимость?

Доменное имя - один из активов бизнеса. Его можно продать и заработать на этой сделке. Но чаще всего, конечно, доменные имена популярных сайтов не продают по-отдельности. Обычно в этом случае сделка касается и других активов - бизнеса целиком или его части. Хороший домен - возможность повысить стоимость такой сделки.

Подобрать и приобрести красивые короткие домены сегодня можно на сайте HostFly.by - официального регистратора доменных имён в зонах .BY и .БЕЛ.