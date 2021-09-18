Коронавирус в Беларуси, последние данные на 18 сентября 2021 года: в Слуцком районе заболеваемость выросла на 17%, а туроператоры не будут брать плату за ПЦР-тесты

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последние сутки положительный тест на COVID-19 был выявлен у 1 979 человек - абсолютный рекорд. Всего, с начала пандемии коронавируса в Беларуси, было зарегистрировано уже 512 тысяч 460 человек с коронавирусной инфекций.

Скончались от COVID-19 за все время 3 978 пациентов. Выздоровели – 500 тысяч 051 человек.

В Минздраве отметили, что продолжается проведение тестов в стране. Всего их уже было сделано 8 миллионов 149 тысяч 596.

В ведомстве обратили внимание на то, что уже более 1 852 000 белорусов получили первую дозу вакцины против коронавируса, из них более 1 516 000 человек прошли полный курс вакцинации.

В Слуцком районе заболеваемость ковидом за неделю выросла на 17%.

Данную статистику обнародовала заведующая отделом эпидемиологии Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии Ирина Черкас.

Тем временем, главный врач Слуцкой центральной районной больницы Олен Лесников рассказал, что количество стационарных больных с коронавирусной инфекцией, если сравнивать с прошлым четвергом, стало на 18% больше. Помимо этого, выросло и число тех, кто заразился ковидом и лечится дома.

По словам главного врача, заболеваемость другими вирусными инфекциями тоже выросла. Он объяснил это тем, что начался новый учебный год.

В России разработали уникальную тест-систему, которая может определять COVID-19 в любом биоматериале.

Российские специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создали универсальную тест-систему определения коронавирусной инфекции. Данная система может обнаружить РНК SARS-CoV-2 при помощи любых биологических жидкостей.

Универсальный набор реагентов может обнаружить ковид по принципу обычного ПЦР-теста, но не только из мазков со слизистой носоглотки и ротоглотки, но также из мокроты, бронхоальвеолярного лаважа, фекалий, плазмы крови, ректальных мазков и аутопсийного материала.

Помимо этого, тест-система может определить количество вируса в окружающей среде, если, к примеру, сделать концентрат образцов воды или произвести смыв с объекта.

Российский универсальный тест - один из первых подобных в мире, работающий на платформе ПЦР.

- Система в первую очередь предназначена для того, чтобы выявить бессимптомных и малосимптомных зараженных в очагах инфекции, - отметил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Ученым удалось выявить еще одно опасное последствие коронавируса.

Американские ученые назвали его синдромом постковидной тахикардии. Сейчас ученые не просто предлагают выделить данный синдром в качестве нового самостоятельного состояния после острой формы коронавирусной инфекции, но также начали разрабатывать особый подход по его лечению.

- Подход, который предлагают исследователи, позволит сохранить здоровье и качество жизни пациентам с диагнозом синдрома постковидной тахикардии, - написано в статье, которая была опубликована в специализированном издании The American Journal of Medicine.

Международные исследования подтверждают, что постковидным синдромом страдают около 60% переболевших COVID-19. У многих из них усталость, мышечная слабость и тахикардия продолжаются в течение 6 месяцев или даже года после выздоровления.

На данный момент разрабатывается схема лечения постковидной тахикардии.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Туроператоры не будут взимать дополнительную плату за ПЦР-тесты с белорусов, которые выезжают за границу.

Данное решение было принято в пятницу, 17 сентября, на встрече министра здравоохранения Дмитрия Пиневича со специалистами Минздрава, представителями лабораторий, которые выполняют ПЦР-тестирование, туроператорами, центрами эпидемиологии и другими.

- Во время встречи было принято решение о том, что с лиц, которые выезжают за пределы Беларуси, туроператоры не будут взимать дополнительную плату за проведение ПЦР-тестирования, - прокомментировали в ведомстве.

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