Минское «Динамо» не сдержало атаку хоккеистов «Салавата Юлаева», которые перед игрой сняли промо-ролик с кадрами Александра Лукашенко в бронежилете

"Зубры" не смогли зацепиться за очки в Уфе. Фото: hcsalavat

17 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Уфа-Арене» минское «Динамо» встречалось с лидером Восточной конференции «Салаватом Юлаевым».

ПЕРЕД ИГРОЙ

В новом сезоне уфимский «Салават Юлаев» стартовал очень мощно и без поражений. Подопечные Томи Ламсы показывают результативную игру и штампуют крупные победы. За шесть игр уфимцы успели уже забросить 28 шайб и пропустить - 8.

Начальное выступление команды Крэйга Вудкфорта получилось неровным. После пяти игр «зубры» заработали шесть очков с разницей шайб – 15-12 и расположились на седьмом месте в Западной конференции. В своем последнем матче белорусская команда разнесла «Ак Барс» со счетом - 5:2.

Перед поединком с минчанами в Уфе необычный анонс устроил «Салават Юлаев» в своем twitter-аккаунте. В видеоролике уфимцы использовали кадры с президентом Беларуси Александром Лукашенко в бронежилете.

ОБЗОР МАТЧА

Долгое время команды не создавали угроз у ворот соперника. Спустя семь минут после стартового свистка первый опасный момент устроили хоккеисты «Салавата Юлаева». Алексею Колосову приходилось не раз вступать в игру, всеми силами отражать суровые атаки хозяев площадки. Несмотря на нулевой счет в первом периоде, уфимцы показали более агрессивный хоккей, чаще совершали подбор и броски.

Начало второго периода динамовцы провели в большинстве, которое осталось неиспользованным. «Зубры» действовали жестче, проводили отличные голевые моменты. Игроки «Салавата Юлаева» не успевали за действиями наших хоккеистов. Однако, первым счет открыл финский форвард уфимской команды Маркус Гранлунд, который вовремя перенаправил шайбу в дальний угол Колосова – 1:0. Второй отрезок минчане провели очень хорошо, грамотно, но хозяева в нужный момент вернулись в игру и заработали перевес в счете.

Третий период матча лучше провели уфимцы. Белорусские хоккеисты пошли отыгрываться, у обеих команды были опасные моменты. Но надо отдать должное подопечным Томи Ламсы – они очень здорово сыграли в обороне. Нашим спортсменам ничего не удалось сделать в атакующих комбинациях, несмотря на сильное желание и силы. Таким образом, «Салават Юлаев» с минимальным счетом переиграл минское «Динамо» - 1:0.

«Салават Юлаев» с минимальным счетом обыграл минское «Динамо». Фото: hcsalavat

СТАТИСТИКА МАТЧА

«Салават Юлаев» - «Динамо» Минск

Броски в створ: 26-21;

Отраженные броски: 21-25;

Блокированные броски: 13-10;

Силовые приемы: 17-8;

Штрафное время: 8-8.

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«Салават Юлаев» продлил беспроигрышную серию до семи игр и по-прежнему возглавляет таблицу Востока. Команда Крэйга Вудкфорта с 6 очками занимает седьмое место в Западной конференции.

Следующий матч минское «Динамо» проведет 20 сентября против «Трактора». Игра состоится в Челябинске на ледовой арене «Трактор».