БАТЭ воскресил интригу в борьбе за золото чемпионата Беларуси в матче против «Шахтера». Вот как это произошло

Центральный матч выходного дня. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В дождливую и холодную субботу, 18 сентября, БАТЭ принмал действующих чемпионов - солигорский «Шахтер». Встреча между командами проходила на стадионе «Борисов-Арена» в рамках 23-го тура чемпионата Беларуси. В связи с поздним началом матча борисовский автобусный парк организовал для болельщиков дополнительные рейсы. В итоге эту игру смогли посетить более 4200 зрителей.

Центральный матч тура обслуживала бригада под руководством Сергея Стецурина из Бреста. Помогали ему Сергей Косовец и Денис Пашкевич.

ДО СТАРТА МАТЧА

Борисовский клуб намерен вернуть интригу в чемпионате и всеми усилиями отобрать титул у солигорчан. Как раз очный поединок с лидером может стать определяющим. На данный момент БАТЭ с 48 очками занимает 2-ое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. В минувшем туре борисовчане добыли победу на выезде. Подопечные Виталия Жуковского уверенно разобрались со «Сморгонью» - 3:1. Напомним, в первом круге БАТЭ с минимальным счетом уступил «Шахтеру», благодаря голу Дембо Дарбо. В случае проигрыша «желто-синих» им на пятки наступают минское «Динамо» и «Рух».

«Горняки» за 19 игр добыли 50 очков и имеют три матча в запасе. Это прекрасный момент, чтобы оформить как можно быстрее чемпионскую коронацию. Однако, солигорская команда испытывает проблемы в игре после назначения Сергея Гуренко. При нем футболисты довольно часто теряют очки. Но это не мешает им оставаться лидерами нынешнего чемпионата страны. В прошлом туре «Шахтер» добыл победу без игры - 3:0. «Спутник» из Речицы вынужден прекратить участие в чемпионате в связи со сложившейся финансовой ситуацией.

ОБЗОР МАТЧА

Несмотря на плохую погоду, на первых минутах матча футболисты обеих команд предложили скоростную игру. На некоторых участках поля стояла вода. Были подходы к воротам, но опасных моментов не было. Тренеры предпочли стоять под навесом во время холодного и неприятного дождя. Во второй десятиминутке желтыми карточками отметились Саша Филипович и Дембо Дарбо.

Матч прошел в непростых погодных условиях. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный тренер БАТЭ Виталий ЖУковский. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

При передачах низом мяч замедлял свое движение. Футболистам было объективно сложно играть в позиционную атаку при вязком газоне. Первый серьезный момент на 29-ой минуте создали хозяева матча. Умаров выполнил заброс на дальний угол вратарской, где выше всех выпрыгнул Нехайчик и пробил выше ворот.

Было много борьбы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Момент после подачи с углового. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Спустя пару минут игроки «Шахтера» заставили Андрея Кудравца продемонстрировать навыки защиты своих ворот. Ближе к концу первого тайма Умаров не смог переиграть Гутора, отправив мяч мимо пустых ворот. Перед тем как уйти на перерыв, Стасевич пробил обводящим ударом над перекладиной. Закономерная ничья – 0:0.

Сейв Андрея Кудравца. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Второй тайм начался по сценарию первого. Было заметно, борисовчане шли на риск, а «горняки» грамотно действовали в обороне. Условия во второй половине встречи стали еще труднее. Мяч местами застревал в воде. Но футболисты не отходили от быстрого темпа игры.

Александр Гутор выносит мяч. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футболисты обеих команд предложили скоростную игру при вязком газоне. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На 67-ой минуте солигорчане требовали пенальти после игры рукой защитника БАТЭ. Но судья не поддался уговорам гостей, отметив положение руки в естественном положении. Через несколько минут Яблонский упустил реальный момент забить с выгодной позиции без помех, но пробил мимо.

Вратарь БАТЭ в полном порядке. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игроки часто падали на газон, мяч временами застревал в воде. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В конце матча пошел открытый футбол с дырами в обороне. Хозяева всеми силами атаковали. Главная итрига произошла на последних минутах компенсированного времени. После затяжной атаки Умаров издали пробил в дальний угол, и мяч залетел в сетку ворот рядом со штангой. В итоге главный матч тура завершился тяжелой победой борисовчан 1-0.

Таким образом, солигорский «Шахтер» упустил первую строчку в турнирной таблице чемпионата Беларуси, хотя в запасе у них имеется 3 матча. А подопечные Виталия Жуковского возвращаются на верхнюю позицию и продолжают борьбу за чемпионство страны.

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