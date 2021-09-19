Коронавирус в Беларуси, последние новости на 19 сентября 2021 года: Минздрав хочет закупить вакцину Pfizer, а в Беларуси снова рекорд заболеваемости и смертности

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 19 сентября 2021 года: Минздрав хочет закупить американскую вакцину Pfizer, а в Беларуси снова рекорд заболеваемости и смертности. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По данным, опубликованным Министерством здравоохранения 18 сентября, за сутки в стране зарегистрировали новых 1986 пациентов с COVID-19 – это абсолютный рекорд за всю пандемию. Выписаны из больниц за сутки 1608 человек. Всего же, с начала пандемии, в стране подтвердили 514 тыс. 446 человек с положительным тестом на ковид. Из них выздоровели 501 тыс. 659 пациентов.

Сообщается о 13 умерших за сутки – это снова рекорд. А за весь период распространения инфекции на территории страны, официально, число умерших уже приближаешься к четырем тысячам. Точное их число сейчас, согласно официальной информации - 3 тыс. 991 пациента.

Темпы распространения коронавируса в целом по миру немножко замедлились, это произошло после третьей волны. Сейчас число ежедневных случаев – около 534 тысяч зараженных в сутки. Число смертей в среднем за сутки - около 8,6 тысяч. Рекордсмен – США - там за сутки от коронавируса умерло 1938 человек. На втором месте – Россия, там за сутки умерли 791 человека. А всего в мире от ковида уже умерли 4,7 миллиона человек! Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Перу и России. Ситуация у наших соседей выровнялась, впрочем в Польше от ковида уже умерли 75 487 человек, в Литве – 4 777 (там сейчас третья волна), в Латвии – 2 640 (там сейчас вторая волна), в Украине – 54 829 человек (там третья волна).

В Роccии изобрели тест, выявляющий коронавирус в любом биоматериале

В России придумали тест-систему, которая может определить коронавирус в любом биоматериале человека.

Тест придумали специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Он выявляет вирус в плазме крови, ректальных мазках и аутопсийном материале, бронхоальвеолярном лаваже и мокроте. Обычный тест активен только в образцах со слизистой носа и ротоглотки.

В Роспотребнадзоре заявили, что новая тест-система поможет выявлять бессимптомных и малосимптомных пациентов. Кроме того, тестирование можно проводить как контрольное при сомнительных результатах первичного анализа.

Минздрав Беларуси собирается закупить 100 тысяч доз американской вакцины Pfizer

17 сентября в Минске прошло совещание, посвященное проблемам ПЦР-тестов для туристов. Во встрече также принял участие министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, а также представители туроператоров, лабораторий, проводящие ПЦР-тесты, центры эпидемиологии и другие.

В ходе совещания стало известно, что Министерство здравоохранения рассматривает закупку 100 тысяч доз американского препарата Pfizer, об этом сообщает республиканский союз туристических организаций. Однако ведомство хотело бы быть уверенным, что в Беларуси будет такое количество желающих привиться данной вакциной.

Напомним, сейчас в Беларуси доступны российская вакцина «Спутник V», эта же вакцина белорусского «розлива» и китайская Sinopharm. Pfizer позволит белорусским туристам выезжать в Европу.

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 19 сентября 2021 года: Минздрав хочет закупить американскую вакцину Pfizer, а в Беларуси снова рекорд заболеваемости и смертности. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Штамм «Дельта» научился маскироваться

Новый штамм легко перепутать с другими заболеваниями и вовремя не начать лечение. Отличить вариант «Дельта» от предыдущих штаммов COVID-19 тяжелее, поскольку он маскируется под известные острые респираторные инфекции.

По поводу эффективности вакцин против «Дельты» медик отметил, что они по-прежнему защищают от тяжелого течения болезни и от смерти, но не защищают на 100% от заражения. Поэтому наряду с массовой вакцинацией населения следует продолжать придерживаться противоэпидемических мероприятий. В частности, по-прежнему для уменьшения распространения вируса следует использовать медицинские маски, социальную дистанцию, дезинфекцию рук.

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