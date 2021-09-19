«Я был на заднем сиденье, машину на приличной скорости занесло»: подробности аварии, в которую попал известный российский певец Кай Метов по пути из Минска в Гродно

Фото: соцсети

18 сентября известный российский автор и исполнитель Кай Метов должен был выступить в Гродно на концерте по случаю Дня города. Местом проведения мероприятия была выбрана центральная площадь города - площадь Ленина.

Певец прилетел в Беларусь самолетом и даже поделился своими эмоциями в одной из социальных сетей - разметил кроткое видео.

- Друзья, первый раз за все время аэропорт города Минска встречает нас не то что прохладой, а дождем. То есть мы идет практически на ветру под дождем, - констатировал артист.

Из Минска в Гродно артист и его команда отправились на автомобиле.

В той же соцсети Кай Метов спустя некоторое время опубликовал фотографию, сделанную у одного из ресторанов по дроге. Однако до самого Гродно певец не добрался - случилась достаточно серьезная авария.

«Кай Метов не выступит на концерте. Автомобиль с певцом попал в аварию возле Минска. Артист жив, находится в больнице. Пока другой информации о случившемся нет». Такое сообщение было опубликовано вечером 18 сентября в телеграм-канале телеканала «Гродно Плюс».

Официальные комментарии появились ближе к полуночи.

- По предварительной информации, около 18:00 на 85-км автодороге М6 Минск-Гродно водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем «Тойота», двигаясь в направлении Гродно, не учёл погодные условия, не справился с управлением и совершил наезд на осветительную мачту, после чего автомобиль оказался в кювете. Транспортное средство получило механические повреждения. Артист, находившийся на заднем сиденье, был доставлен для обследования в медучреждение, - такую информацию разместили в телеграм-канале УВД Минского облисполкома.

Артист был доставлен в одну из больниц, где его осмотрели медики, была оказана необходимая медицинская помощь. Чуть позже певец вышел на связь и коротко рассказал о случившемся.

- Мы ехали в Гродно, я был на заднем сиденье. Водитель не справился с управлением, и машину на приличной скорости занесло. К счастью, все живы и здоровы, нам сразу же была оказана первая медицинская помощь, - приводит слова Кая Метова РИА Новости.

Напомним, Кай Метов - российский автор-исполнитель и композитор. Заслуженный артист России. В 1993 году вышел дебютный альбом Position № 2 с одноименным хитом.К настоящему времени исполнитель записал 10 сольных альбомов. В 2003 году написал песню «Роза чайная» для дуэта Маши Распутиной и Филиппа Киркорова.

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