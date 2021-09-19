Директор Кая Метова, который попал в аварию в Беларуси: «Не могу с ним связаться, на СМС и звонки не отвечает»

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Как мы уже писали, автомобиль, в котором находился известный российский автор и исполнитель Кай Метов, вечером 18 сентября попал в аварию. Накануне певец прилетел в Минск, а затем отправился на машине в Гродно, чтобы выступить на праздничном концерте по случаю Дня города.

Однако до места назначения не доехал - случилась авария.

Как сообщили в УВД, около шести часов вечера на 85-км автодороге М6 Минск-Гродно водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем «Тойота», двигаясь в направлении Гродно, не учёл погодные условия, не справился с управлением и совершил наезд на осветительную мачту, после чего автомобиль оказался в кювете.

Машина, как сообщается, «получила механические повреждения».

56-ти летний (на тот момент) Кай Метов, который сидел на заднем сиденье, был доставлен для обследования в больницу.

— Нам была сразу оказана первая медицинская помощь, — объяснял после аварии Метов. — Мы были на обследовании, врачи сообщили, что все в порядке.

Тогда же стало известно, что в результате ДТП исполнитель ударился головой - нужно было сделать детальное обследование, снимок и провести осмотр на предмет сотрясения головного мозга, поскольку оно не всегда может быть диагностировано мгновенно. О том, где сейчас находится исполнитель и каково его состояние, точных сведений нет.

«Комсомолка» связалась с представителем певца Сергеем Лавровым, который занимается организацией его концертов.

На вопросы о местонахождении и самочувствии Кая Метова он ответил следующее:

- Пока ничего не знаю. Не могу с ним связаться. На СМС он не отвечает, и на звонки тоже. Кроме того, у него сегодня день рождения. Основной и, выходит, второй день рождения.

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