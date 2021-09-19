Минское «Динамо» обыграло «Ислочь». На последних минутах забили два мяча

В игре "Динамо" и "Ислочи" самое интересное началось на последних минутах. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В матче 23-го тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» принимало «Ислочь». Для динамовцев эта игра была важна в плане борьбы за место на пьедестале.

Михаил Козлов (на переднем плане) контролирует мяч. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В первом тайме хозяева владели территориальным преимуществом, но довести дело до по-настоящему голевых моментов не получалось. Первый гол случился на исходе часа игры, когда «лимитчик» Владислав Ложкин отличился после передачи Андрея Бацулы.

Борьюа за мяч. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Казалось, дело идет к минимальной победе «Динамо». Но на 87-й минуте «Ислочь» воспользовалась позиционной ошибкой защитника «бело-синих» и заработала пенальти, который реализовал Созах.

Руслан Лисакович и Владислав Климович. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Динамо» в следующей же атаке вновь вышло вперед. И вновь голевую передачу исполнил Бацула. На сей раз он ассистировал Артёму Быкову. К слову, Быков мог пропустить матч по медицинским показаниям, а в ходе матча получил болезное повреждение (со стороны даже показалось, что на мгновение потерял сознание). За проявленные морально-волевые качества он был вознагражден не только голом и победой, но и призом лучшему игроку матча.

Валерий Горбачик и Максим Швецов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Захватывающая игра, - сказал после матча и.о. главного тренера минского «Динамо» Артем Челядинский. - Имели игровое преимущество. Знали, как действует соперник. На этом и попались, «Ислочь» создала моменты у наших ворот, хотя мы не должны были это допускать. В атаке неплохо созидали. Были моменты, но реализация подводит. В перерыве внесли корректировки. Рассказали ребятам, как можно вскрыть оборону соперника. В итоге забили гол после прострела. Но потом невынужденная ошибка привела к пенальти на 87-й минуте. Благодарен ребятам, что не опустили руки, пошли вперед и забили победный гол.

Артём Гуренко с мячом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Артём Быков стал лучшим игроком матча. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Положение лидеров после 23-го тура.

1. БАТЭ – 51 очко. 2. «Шахтер» – 50. 3. «Динамо» Минск – 48. 4. «Рух» - 47.

Отметим, что у «Шахтера» на три игры меньше.