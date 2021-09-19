Пограничники Польши и Беларуси сообщают о погибших 19 сентября людях: что известно о смертях на белорусско-польской границе

Фото: belta.by

19 сентября информационное агентство БелТА сообщило, что на участке белорусско-польской границы в районе Августовского канала обнаружен труп женщины. Позже в УСК Гродненской области уточнили, что погибла 39-летняя гражданка Ирака.

По данным БелТА, рядом с погибшей женщиной находились и другие граждане Ирака - трое детей разного возраста, мужчина и пожилая женщина.

- По словам мужа погибшей, польские силовики привезли их к границе на машине и под угрозами вытолкнули на белорусскую сторону. Взрослые и дети были босиком. На призывы о помощи польские силовики не реагировали, - пишет БелТА.

Замначальника УСК по Гродненской области Евгений Щербак сообщил, что женщина была без обуви, а после первоначального осмотра тела следствие не исключает версию, согласно которой смерть наступила от переохлаждения.

Вскоре погранслужба Польши сообщила, что 19 сентября в приграничной зоне обнаружены тела трех человек. Информация об этом появилась в официальном твиттер-аккаунте ведомства. На данный момент более подробной информации об этом нет. Сообщается лишь, что дальнейшие действия по этому делу осуществляет прокуратура.

Затем время Госпогранкомитет Беларуси опубликовал видео предположительно с места, где умерла 39-летняя гражданка Ирака. На видео, опубликованном Госпогранкомитетом, несколько человек - среди них есть взрослые и дети. Из-за кадра слышен плач.

- Go, go, go! - говорит мужчина лет 45-и, описывая, что случилось и показывая руками выталкивающие движения.

- Тут женщина одна умерла, - говорит другой молодой человек.

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