Коронавирус в Беларуси, последние новости на 20 сентября 2021 года: отличие вакцин друг от друга, план вакцинации и 562 млн ковидных надбавок

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на понедельник, 20 сентября 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

По официальной статистике Минздрава, на 19 сентября в Беларуси зарегистрированы 516 428 человек с подтвержденным коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 1982 человек. За сутки от коронавируса умерли 13 человек, а за все время пандемии - 4004 человека.

Вице-премьер Игорь Петришенко: "Инфекция действительно по возрастным параметрам спускается все ниже и ниже"

В интервью телеканалу ОНТ вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко прокомментировал ситуацию с вакцинацией от ковид.

- Принят национальный план вакцинации. Подчеркиваю, что мы эту работу ведем очень точечно, предметно и настоятельно просим и рекомендуем нашим людям вакцинироваться. На данный момент более 1,8 млн наших граждан вакцинированы первым компонентом «Спутника V» и китайской вакциной «Синафарм», - отметил вице-премьер. - И 1,5 млн наших граждан вакцинированы вторым компонентом.

Петришенко считает, что этот показатель нужно увеличивать.

- Буквально несколько недель назад мы получили вакцину «Спутник Лайт». Планируем вакцинировать наших студентов, поскольку тенденции таковы, что эта инфекция действительно по возрастным параметрам спускается все ниже и ниже. И нам надо противопоставить и защитить, в том числе, наших молодых людей и наших детей. Задача всех взрослых – помочь и самим себе, и своим детям, своим родным и близким.

Более 1,8 млн белорусов привились первым компонентом «Спутника V» и китайской вакциной «Синафарм» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Игорь Петришенко: "В 2020 году на ковидные выплаты медикам потратили 562 млн рублей"

Кроме того, Игорь Петришенко затронул тему ковидных выплат.

- Главой государства было принято решение по выплате так называемых «ковидных» надбавок или компенсационных выплат тем врачам, среднему медперсоналу и другим работникам, которые непосредственно задействованы в ликвидации воздействия этого вируса, - сказал он. - (...)У тех, кто работает в «красной зоне» с ковид-пациентами, эти надбавки сохраняются с учетом отработанного времени.

Петришенко перечислил отделения и профили, для кого сохранятся ковидные надбавки, - инфекционные отделения, перепрофилированные отделения, где находятся больные с ковидом, реаниматологи, анестезиологи.

- Соответственно, и другим – в зависимости от количества отработанного времени. То есть, только конкретно за период профессионального риска. На ликвидацию этих последствий только по прошлому году где-то 562 млн мы потратили – деньги, которые были не запланированы, - назвал сумму вице-премьер. - По текущим 8 месяцам мы эту цифру на 200 млн превысили.

Чем отличаются вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт«», объяснил ученый

Российский инфекционист и главврач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков рассказал, чем отличаются две вакцины от коронавируса - «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Ученый отметил, что «Спутник V» выпускается в промышленных масштабах, а вот «Спутник Лайт» применяется гораздо реже, эта вакцина больше подходит для людей с хроническими заболеваниями и для тех, кто уже прививался раньше.

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