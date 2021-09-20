«Первыми на помощь пришли обычные белорусы - помогли справиться с первыми минутами шока»: российский певец Кай Метов рассказал подробности случившегося с ним ДТП в Беларуси

Кай Метов поблагодарил всех за беспокойство и рассказал подробности случившегося. Фото: скриншот с видео в Инстаграм

Российский певец Кай Метов в субботу, 18 сентября, должен был выступить с концертом в Гродно по случаю Дня города. Мероприятие должно было состояться на центральной площади города. Но этого так и не произошло. По дороге из Минска певец попал в аварию.

Как сообщили в УВД, около шести часов вечера на 85-км автодороге М6 Минск-Гродно водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем «Тойота», двигаясь в направлении Гродно, не учёл погодные условия, не справился с управлением и совершил наезд на осветительную мачту, после чего автомобиль оказался в кювете. Машина «получила механические повреждения». Певец был доставлен в больницу.

«Комсомолке» удалось связаться с представителем певца, который занимается организацией концертов. На тот момент он смог рассказать, что пока не может никак связаться с артистом.

В аварию Кай Метов попал накануне своего дня рождения – 19 сентября ему исполнилось 57 лет.

В воскресенье, 19 сентября, в своем Инстаграм Метов опубликовал видео с благодарностями, а также рассказал подробности случившегося ДТП.

- Большое спасибо за ваше сочувствие, за ваше участие, волнение, за ваши звонки. Со мной все хорошо. Также все хорошо с ребятами, которые были вместе со мной в машине. Вчерашний инцидент слава богу благополучно и все живы. Сегодня у меня день рождения, и я могу сказать, что второй день рождения. У города Гродно тоже был день рождения. И там был запланирован мой концерт, но обстоятельства сложились таким образом, что на концерт я так и не приехал, - сказал Метов.

По словам артиста, авария произошла на трассе Минск-Гродно по причине того, что водитель автомобиля не смог справиться с управлением из-за погодных условий.

- К сожалению, вчера (речь идет о 18 сентября – Ред.) на трассе Минск-Гродно случилось ДТП. Водитель нашего автомобиля не справился с управлением, погода была нелетная, лил дождь и образовывались лужи. Вот одна из таких луж поймала колеса нашего автомобиля. Мы ехали с приличной скоростью. Мы немного задели отбойник, потом отлетели вправо, мы сшибли столб. Это, наверное, плохо, но с другой стороны, он смог погасить скорость. В кювет мы все равно упали, конечно, но не ковырком, а юзом, - привел подробности артист.

Кай Метов поблагодарил всех за беспокойство и рассказал подробности случившегося. Фото: скриншот с видео в Инстаграм

Он добавил, что белорусские службы спасения сработали очень быстро.

- Хотелось бы поблагодарить службы спасения Беларуси, которые очень быстро отреагировали на случившееся. Первое, что я услышал от офицера по громкой связи – он просил нас выйти из машины, проверить, все ли живы и целы. Мы сообщили координаты и патрульные наряды скорой помощи и милиции приехали в течение 10-15 минут. Но первыми к нам на помощь пришли обычные белорусы, которые остановили свои машины и помогли нам справиться с первыми минутами шока, обогрели, посадили в свои авто. Большое вам человеческое спасибо, - подчеркнул певец.

Метов также выразил слова благодарности медикам, которые убедили, что в Гродно на концерт попасть не удастся.

- Хотелось бы поблагодарить врачей, которые остановили наш пыл и дали понять, что в Гродно мы не попадем, так как нам необходимо пройти медицинское обследование. В сопровождении патрульных мы поехали в районную больницу, где нас обследовали: сделали рентген, УЗИ. Врачи очень дотошно нас осмотрели. Я написал отказ от госпитализации, написал отказ от судебно-медицинского обследования, написал отказ о возбуждении уголовного дела против водителя. Сотрудники милиции уехали только тогда, когда получили бумаги с печатями о том, что нашей жизни ничего не угрожает. Затем нас отправили в Минск, где еще раз обследовали. Здесь я и встретил свой очередной день рождения, - подытожил артист.

Он также призвал всех быть внимательными на дорогах, пристегиваться ремнями безопасности в машине и беречь себя.

Кай Метов — российский автор-исполнитель и композитор. Заслуженный артист России. В 1993 году вышел дебютный альбом Position № 2 с одноименным хитом. В 2003 году он написал песню «Роза чайная» для дуэта Маши Распутиной и Филиппа Киркорова.

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