«В компетенцию не входит выяснение цели визита в страну»: Национальный аэропорт «Минск» прокомментировал видео со спящими в транзитной зоне мигрантами

В транзитной зоне минского аэропорта застряли десятки мигрантов – они спят на полу. Кадр видео sputnik.by

На видео, которое опубликовал Sputnik.by видно, как люди спали на скамейках, а дети прямо на полу. По данным информагентства, с начала августа компания Iraqi Airways объявила о приостановке рейсов в Беларусь. После этого началась эвакуация иракцев - совершено несколько вывозных рейсов

Пресс-служба Национального аэропорта "Минск" обратила внимание, что аэропорт выполняет свою основную задачу – оказание всего комплекса аэропортовых услуг, в том числе обслуживание пассажиров. Поэтому в аэропорту не могут подтвердить, были ли в их транзитной зоне мигранты, а также рассказать, сколько времени они там провели и по какой причине иностранцы не могли улететь в свою страну.

- В компетенцию аэропорта не входят вопросы проверки документов у прибывающих пассажиров, выдача виз, выяснение цели визита в страну и прочее. Соответственно устанавливать гражданство и принадлежность пассажиров к тому или иному государству, статус гражданина аэропорт не имеет оснований и необходимости, - пояснили в пресс-службе.

Там также добавили, что все прибывающие пассажиры (кроме пассажиров союзных рейсов) проходят пограничный контроль для въезда в Беларусь при наличии соответствующих разрешительных документов. Разрешительные документы (визу) иностранные граждане могут получить в консульском пункте (управление по вопросам въезда иностранцев главного консульского управления Министерства иностранных дел) на территории аэропорта, расположенном в транзитной зоне.

В том, что иностранцы могли проводить какое-то время на территории транзитной зоны, ничего прецедентного в аэропорту не видят.

- В транзитной зоне аэропорта могут одновременно находиться пассажиры нескольких рейсов. Это пассажиры, ожидающие вылет в другую страну либо пассажиры, которые прилетели непосредственно в Беларусь и подают документы на выдачу виз в консульском пункте и, соответственно, ожидают выдачу разрешительных документов. Контроль за гражданами в транзитной зоне, которые ожидают выдачу виз, осуществляют сотрудники Пограничного комитета, - пояснили в Национальном аэропорту и отметили, что любой пассажир, которому необходима помощь, может обратиться к сотрудникам аэропорта.

«Комсомолка» обратилась за комментарием в пресс-службу ГПК, но оперативно дать комментарий там не смогли.

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