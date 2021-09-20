Александр Усик - первый амбассадор проекта ответственной игры бренда Parimatch

Александр Усик, абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе:

«Сила воли, внутренняя мотивация и самоконтроль — ключевые элементы для победы. То же самое и с азартными играми: важно сохранять внимательность во время игры и понимать, что это просто способ развлечься, получить положительные эмоции, и что вы всегда можете остановиться. Вот что я имею в виду под ответственной игрой. Поэтому я присоединяюсь к инициативе Parimatch, которая повысит осведомленность игроков о принципах честной, ответственной и прозрачной игры».

Путь Усика к победам — это упорные тренировки, четкий план поединка и холодный разум. Именно эти качества позволяют ему не только побеждать, но и получать удовольствие от бокса. Азартные игры — это тоже про получение удовольствия, и, как и в боксе, холодный разум, который помогает не проигрывать.

Бренд Parimatch следует мировым тенденциям в развитии принципов ответственной игры и разрабатывает инструменты, необходимые для помощи игрокам в принятии ответственных и взвешенных решений. Бренд также планирует проводить образовательные мероприятия для клиентов и повышать осведомленность общества об азартных играх.

Максим Ляшко, co-CEO Parimatch Tech:

«Как лидеры рынка СНГ и ответственный бизнес, мы выступаем за продвижение принципов ответственной игры. Наша команда будет развивать проект со стороны разработки, аналитики и через коммуникацию с клиентами. Мы уверены, что партнерство с Александром выведет наши инициативы на новый уровень и поможет Parimatch распространить знания об ответственной игре среди игроков по всему миру».

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Parimatch Tech — международная продуктовая холдинговая компания, которая разрабатывает бренд Parimatch. Основанный в 1994 году, бренд Parimatch превратился из пункта приема ставок в развлекательную онлайн платформу, представленную на 4 континентах и в более чем 10 странах. Главный офис компании расположен в Лимассоле, Кипр, а центры разработки в Украине, Армении, Беларуси и на Кипре.

Компания транслирует боевой дух бренда Parimatch через яркую команду амбассадоров. В команду чемпионов Parimatch входят суперзвезда ММА Конор МакГрегор, бойцы UFC Петр Ян и сестры Шевченко; также бывший представитель бренда — легендарный король боксерского ринга Майк Тайсон. Сегодня Parimatch – официальный партнер футбольных клубов «Челси», «Ювентус», «Лестер Сити», «Эвертон», «Астон Вилла», «Брайтон» и «Саутгемптон».