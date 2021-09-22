Больше не ПТУ: в Беларуси пройдет вторая неделя профессионального образования

Мероприятие «Твое профессиональное образование: неделя для вопросов, ответов, обсуждений» пройдет ОНЛАЙН с 28 сентября по 3 октября 2021 года. За 7 дней мы расскажем о профессиональном образовании все: виртуально проведем вас по классам колледжей и лицеев, покажем, как может выглядеть любимое рабочее место и как строится учебный процесс. А еще приоткроем секрет - расскажем, чем живут студенты вне учебы.

Виртуально вы побываете в колледжах Беларуси. Минск, Гродно, Витебск, Орша, Смиловичи – все эти города можно «посетить» за три дня. Все видео ищите на You-Tube канале «Твое профессиональное образование» и на нашем сайте profiweek.by.

Приятный бонус для будущих абитуриентов: мы поможем вам с профориентацией! В один из дней наши студенты и преподаватели подскажут гостям, какую специальность лучше выбирать при поступлении.

К СЛОВУ!

Неделя профессионального образования проводится в рамках проекта “Занятость, профессиональное образование и обучение в Беларуси". Проект финансируется Европейским союзом и реализуется в партнерстве с Министерством образования Республики Беларусь, Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерством экономики Республики Беларусь, Республиканским институтом профессионального образования и другими заинтересованными сторонами.

С подробной программой мероприятия и со всеми мероприятиями можно ознакомиться на сайте и социальных сетях:

http://profiweek.by/

https://www.facebook.com/vetbelarus

https://www.instagram.com/profiweek/

https://t.me/profiweek

https://clck.ru/NZ789

ДЛЯ СПРАВКИ

Проект реализуется в ведущих секторах экономики (машиностроение, строительство, сфера обслуживания) и направлен на адаптацию системы профессионального образования и обучения под потребности современного рынка труда. Среди целей - улучшение взаимосвязи между предложением системы профессионального образования и обучения и потребностями рынка труда, как следствие - улучшение перспектив трудоустройства молодежи и взрослого населения, а также повышение качества и привлекательности системы профессионального образования и обучения Беларуси.