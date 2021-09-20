«Перышко на самом деле зовут Месси»: после смерти самого толстого кота Беларуси выяснились неизвестные подробности его истории

В истории жизни Перышка очень многое сделали неравнодушные люди. Фото: личный архив

О самом толстом коте Беларуси по кличке Перышко «Комсомолка» написала самой первой. Было это в ноябре 2020 года - тогда мы познакомились с Ольгой Федоровой, которая взяла кота к себе в дом.

Взяла временно, на передержку и лечение - Ольга всегда называла себя именно «временной хозяйкой», подчеркивая, что ее цель, во-первых, сделать так, чтобы Перышко постепенно и безопасно для здоровья сбросил вес, а во-вторых, найти ему любящих хозяев. Весил кот тогда без малого 20 кило - по человеческим меркам это было бы под 200 кг! К слову, имя Перышко Ольга придумала вместе с другими волонтерами. Никто не знал, как именно кот оказался в таком плачевном состоянии, сколько ему лет, кто были его предыдущие хозяева, где он жил.

Перышко очень быстро стал не только самым упитанным, но и самым «медийным» котом Беларуси - о нем писали СМИ и интернет-порталы, телевизионщики снимали сюжеты.

Все это время Ольга ухаживала за животным: для Перышка под контролем специалистов был составлен сбалансированный рацион питания. И дело потихоньку пошло: в какой-то момент, на весах появилась заветная цифра - чуть более 16 кило.

Когда Перышко начал постепенно сбрасывать лишний вес, он стал гораздо более активным, любознательным и подвижным. Фото: личный архив Фото: Виктор ПАЖИТОК

Надо сказать, что постепенный уход килограммов очень позитивно отразился на жизни котика - он стал гораздо более активным, любознательным, подвижным.

Однако в начале сентября, стало известно: у Пера большие проблемы с печенью, он резко – до 13,8 килограмма - утрачивает вес. Ольга и ее соратники делали все возможное: Перышку было назначено лечение, сначала дома - прогнозы врачей были оптимистичными. Однако они не сбывались, и кота решили положить в стационар, Перышко отправился в ветлечебницу.

Для кота разработали специальный рацион питания. Вес кот - до определенного момента - утрачивал постепенно. Фото: личный архив

К сожалению, усилия временной хозяйки, медиков и просто неравнодушных (средства на дорогостоящее лечение собирали всем миром) оказались не напрасны, но, увы, безрезультатны. 11 сентября самый упитанный (и точно один из самых обаятельных и дружелюбных) кот Беларуси Перышко умер. Как рассказала позже Ольга, причина смерти - липидоз, то есть жировая дистрофия печени, который стремительно развился.

- Медики, с которыми мы общались, а их было немало, говорят, что Перышко - исходя из того состояния его здоровья, когда он попал ко мне в дом - мог умереть еще год назад, - говорит Ольга.

Временную хозяйку кота поддерживают все, кто следил за судьбой Перышка. На его страничке в инстаграм люди пишут добрые слова, соболезнуют. Большинство сходятся на том, что доброта и забота Ольги подарили коту больше года счастливой жизни. «У вас Перышку было хорошо, он был любимым котиком. Вы сделали все, что смогли. Спасибо вам огромное за него», - пишут подписчики.

Но самое удивительное и невероятное - в другом: уже после того, как кот Перышко умер, выяснилась та часть его истории, которая была никому неизвестна.

С соцсетях с Ольгой связался молодой человек по имени Дмитрий Матвеев, который написал: «Я почти уверен, что Перышко - это Месси, кот моей крестной, которая умерла в октябре прошлого года. Сходство невероятное. Года 2-3 назад он был ещё 10 кг. Тогда я уговорил отвезти его в ветклинику. Он родился в апреле 2015 года. Могу отправить фото. Мы мало общались и никто не сообщил мне, что крестная умерла. Это ужасно, что он оказался на Гурского!»

На этой фотографии кот у прежней хозяйки, которая умерла прошлой осенью. Фото: личный архив

В доказательство Дмитрий прислал Ольге несколько фотографий, сделанных несколько лет назад. На фото - тот же кот!

- В том, что Перышко – это именно Месси, нет абсолютно никаких сомнений, - констатирует Ольга.

Действительно, с этим трудно не согласиться: фотокарточки говорят сами за себя.

Перыщко - Месси. Так он выглядел несколько лет назад. Фото: личный архив

- Когда мы его взяли, вся его шерсть была в перьях птиц и не только в них, судя по фотографиям, кот действительно жил рядом или вместе с птицами, - предполагает девушка.

Молодой человек рассказал Ольге, что увидел фотографии Перышка-Месси после того, как в интернете появилась информация о том, что кота не стало.

- Увидел в выдаче новостных рассылок, до этого я ничего не знал о Перышке, - объясняет Дмитрий.

Ольга, в уютном доме которой живут два ее шпица, кошка и несколько животных, которых она взяла на передержку, благодарит каждого, кто помогал и поддерживал кота на протяжении последнего года его жизни и особенно в последние недели.

- Я очень благодарна, что в такое сложное время люди не остаются равнодушными и помогают животным, которые попали в сложные обстоятельства. Финансовую помощь на лечение Перышка оказывали люди со всей Беларуси и не только. На его станице в инстаграм мы обязательно выложим финансовый отчет о том, как были потрачены средства. На оставшуюся сумму мы с коллегами из «Эгиды» планируем купить инфузомат - устройство, позволяющее делать капельницы внутривенно в течении длительного времени. Этот прибор поможет нам в спасении заболевших «бездомышей», которым он часто нужен, - говорит Ольга.

Ольга сделала для спасения кота все, что могла. Фото: личный архив Фото: Виктор ПАЖИТОК

К слову, не так давно у нее в доме появился маленький рыжий котеночек.

- Я была в гостях у подруги, выхожу от нее, а в клумбе у подъезда маленький комочек. Он был совсем один, запущенный, искусанный паразитами. Не смогла пройти мимо. Взяла домой. Мы зовем его Цитрус, уже вылечили, будем пристраивать в хорошие добрые руки.

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