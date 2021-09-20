До 2,50 за доллар и 2,90 за евро: прогноз эксперта о том, как изменится курс валют в сентябре 2021

Что ждать от курса валют? Фото: Дарья ПУТЕЙКО

По итогам торгов понедельника, 20 сентября доллар США подорожал на 0,7% (2,4999 рубля), а евро прибавил символические 0,08% и теперь курс «европейца» составляет 2,9264 рубля. Зато российский рубль заметно сдал – сразу на 0,45%. Курс этой валюты на завтра установлен в размере 3,4148 белорусского рубля за 100 российских.

Почему складывается такая ситуация и какие курсы нам ждать в ближайшую неделю с 20 сентября, «Комсомолка» узнала у старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба.

Однако, если посмотреть на минувшую неделю, белорусский рубль сохраняет относительную стабильность в отношении валютной корзины. За неделю ее стоимость снизилась на 0,6%.

– Что касается динамики, за прошедшие 7 дней по отношению к белорусскому рублю подешевели все три основные иностранные валюты. В меньшей степени это касается доллара, в большей – евро и российского рубля. За неделю доллар подешевел всего на 0,2%, евро – на 0,9%, рубль – 0,7%, – отметил Вадим Иосуб.

Падение российского рубля обусловлено его обесцениванием на фоне иностранных валют, которое, в свою очередь связано со снижением цен на нефть. На прошлой неделе нефть стоимость марки Brent достигла 75,6 доллара за баррель, в понедельник она снизилась до 73,8 «американца» за одну бочку.

Какие валюты будут стабильны, а какие ждут колебания. пояснил эксперт. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

– Параллельно этому процессу, доллар на мировых рынках укреплялся как к евро, так и российскому рублю. Если охарактеризовать в целом, то снижение стоимости валютной корзины связано с уже знакомым нам факторам: на белорусском валютном рынке наблюдаются чистые продажи валюты. То есть, продажа превышает покупку как со стороны физических лиц, так и предприятий, – пояснил аналитик.

В ближайшее время, по мнению Вадима Иосуба, ждать серьезных колебаний на валютном рынке не придется.

– Необходимо учитывать вполне вероятное продолжение роста доллара на мировых рынках, и в этом случае к белорусскому рублю американская валюта сохранит определенную стабильность: в районе 2,50 рубля за доллар. Евро, вполне вероятно, снизится до 2,90. Что касается российской валюта, то при нынешней динамике она может достичь отметки 3,38 белорусского рубля за 100 российских.

С большей долей вероятности не повлияет на валютный рынок сообщение международного агентства S&P Global Ratings, которое сегодня подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне "В/В".

– В краткосрочной перспективе это не скажется никак. Более того, ничего неожиданного в этом прогнозе не было: текущие рейтинги, как и негативный прогноз, сохранились. Суть комментария агентства сводилась к тому, что ситуация в экономике может ухудшиться, когда в полную силу начнут действовать западные санкции. Впрочем, это вполне очевидная вещь. Исходя из этого, маловероятно, что участники валютного рынка хоть сколь серьезно отреагируют на данную публикацию, – резюмировал Вадим Иосуб.

КСТАТИ

ЕАБР прогнозирует рост белорусского ВВП по итогам 2021-го в 2,5% годовых

Такой вывод делают специалисты Евразийского банка развития в своем свежем макроэкономическом обзоре. А вот в 2022 году рост экономики ожидается на уровне 0,4% при потенциале в 1-1,5% в год. Однако последствия санкций могут сдерживать экономическую активность.

Кроме прочего, составители обзора предполагают, что в следующем году значительно замедлится инфляция – до 6,5% против 9,2% прогнозируемых по итогам 2021-го. Тем не менее, аналитики в этом случае указывают на факторы риска. Например, неопределенность санкций, снижение урожая зерновых в Беларуси, а также вероятность наращивания эмиссионного кредитования для временного поддержания высоких показателей роста ВВП.

Неопределенность прогноза в целом крайне высока из-за сложности оценки потенциального влияния западных ограничений на белорусский экспорт, приток инвестиций и поведение домашних хозяйств.

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