Минское «Динамо» разгромило челябинских «медведей»

Динамовцы разгромно обыграли челябинский «Трактор». Фото: hctraktor.org

После поражения от уфимского «Салавата Юлаева» (0:1) минчане отправились в Челябинск, где следующим соперником стал «Трактор». Встреча завершилась уверенной победой «Динамо» (5:0), прервав победную серию челябинских «медведей», которая составляла из пяти матчей.

Заброшенными шайбами в первом периоде отметились шведский форвард Мальте Стремвалль и россиянин Кирилл Воронин. Игра проходила на встречных курсах. Нашему голкиперу Колосову приходилось не раз выручать своих партнеров.

Во втором отрезке матча Тайлер Граовац забросил курьезную шайбу. После его броска шайба рикошетом от защитника Пилута "парашютом" перелетел вратаря. Для канадца это первый гол в сезоне.

На этом минчане останавливаться не собирались, а только еще укрепили позицию в игре. Четвертой шайбой отличился Павел Варфоломеев, который в одно касание забросил в сетку ворот «Трактора». Окончательный счет в поединке установил Тэйлор Бек. После передачи от Стремвалля он мощно пробил под перекладину. Стоит отметить отличную игру нашего вратаря Алексея Колосова, где впервые сыграл на ноль в нынешнем сезоне.

"Зубры" прервали победную серию "медведей". Фото: hctraktor.org

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Белорусская команда с восемью очками располагается на шестой позиции Западной конференций.

Следующая игра «Динамо» состоится 22 сентября на выезде с «Автомобилистом».