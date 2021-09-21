Коронавирус в Беларуси, последние новости на 21 сентября 2021 года: четвертая волна COVID, условия закупки Pfizer, ее сравнение со «Спутником» и прививка для детей

Четвертая волна COVID-19 пришла в Беларусь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Беларуси за сутки выявили 1941 новый случай коронавиурса, это всего на 45 человек меньше абсолютного рекорда, который был недавно зафиксирован. Выписаны из больниц за сутки 1295 пациентов.

С начала пандемии в Беларуси заболели ковидом 518 369 человек. Из них 504 561 уже выздоровели. Всего в Беларуси умерло 4016 человек с выявленной коронавирусной инфекцией.

Четвертая волна COVID-19 пришла в Беларусь

Четвертая волна COVID-19 пришла в Беларусь, об этом сообщил журналистам 20 сентября министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

Он отметил, что «проблема заключается в том, что эти высокие цифры повторяются изо дня в день, в том числе по показателю госпитализаций».

При этом министр здравоохранения подчеркнул, что «какой-либо чрезвычайщины в этом нет», но сложившаяся ситуация требует всемерного напряжения сил сферы здравоохранения, тех ресурсов, которые планировались и задействованы согласно планам Минздрава.

Вакцина Pfizer нужна тем, кто хочет выехать за границу по служебным делам или в турпоездку в те страны, в которых российский и китайский препараты не признаются Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Когда Беларусь закупит вакцину Pfizer?

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич прокомментировал появившуюся недавно информацию о том, что страна закупит вакцину Pfizer от COVID-19. По словам главы Минздрава, этот вопрос еще не решен.

Пиневич уточнил, что поставку Pfizer обсуждали с представителями турфирм. Он отметил, что вакцина Pfizer нужна тем, кто хочет выехать за границу по служебным делам или в турпоездку в те страны, в которых российский и китайский препараты не признаются.

– Поэтому мы задаем вопрос туроператорам: сколько, по вашим расчетам, лиц, которые захотели бы привиться Pfizer с учетом того, что это РНКовая вакцина? Проведите опрос, и тогда будем ставить вопрос о ее закупке, – сказал Пиневич.

Он также сравнил эту вакцину с российской. Министр считает, что с эпидемической точки зрения этот препарат ничем не лучше, чем те, которые уже закупила Беларусь.

Прививка от COVID-19 для детей

Заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» рассказала, когда в Беларуси начнут прививать детей против коронавирусной инфекции.

– Да, действительно, ряд стран, где уже были закончены исследования вакцин в отношении детей и подростков, уже начали проводить вакцинацию. В основном речь идет о вакцинации детей с 12 лет. Как только по вакцине «Спутник V» будут завершены исследования (предполагается, что это произойдет в октябре), будет целесообразно рассмотреть вопрос о вакцинации детей в Беларуси, – сообщила Глинская.

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