Батареи в жилых домах Минска станут теплеть уже 22 сентября - это рекорд? В какие даты включали отопление предыдущие годы

Отопительный сезон в Беларусь в 2021 году начался раньше обычного Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дожди, холода и осенняя погода обрушились на Минск спонтанно: уж очень коротким было бабье лето. Ну или его пока не было. Столичная мэрия сообщила приятную для замерзающих минчан новость - отопление включат в жилых домах в среду, 22 сентября 2021.

Кроме жилых домов, обогревать начнут общежития, гостиницы, бассейны, общегородские бани учебные заведения и театры. В целом же отопительный сезон в Беларуси в этом году начался рано - 20 сентября. В этот день отопление начали включать в детсадах, школах, больницах, музеях. Последние семь лет топить начинали позже, так что в 2021 году - абсолютный рекорд.

И если ранее отопление по всей стране подавали централизованно, согласовывая с министерством ЖКХ, то с 2020 года решение о сроках начала отопительного сезона принимают областные, районные и городские исполкомы индивидуально. Такое постановление принял Совмин. В первую очередь обычно включали отопление в детских дошкольных, школьных и медицинских учреждениях, когда среднесуточная температура в течение пяти суток - +10 градусов и ниже. Вторая очередь - это жилфонд, здесь трубы теплели, когда среднесуточная температура в течение пяти суток составляла +8 градусов и ниже. Третья очередь - это административные и общественные здания, а также офисы.

Чаще всего в последние годы отопление в жилфонде включали в начале октября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2020 году сентябрь и начало октября были теплыми. С 12 октября батареи стали прогреваться в детских садах, школах, больницах, поликлиниках, музеях, библиотеках. С 13 октября - в жилом секторе. «Комсомолка» писала, что прошлой осенью власти не стали ждать среднесуточной температуры воздуха +8 градусов и ниже в течение пяти дней. Может, на решение повлияла и вторая волна коронавируса.

В 2019 году топить в жилых домах Минска начали 24 сентября - такое раннее включение было впервые за предыдущих 20 лет. Тот отопительный сезон был одним из самых продолжительных и длился больше семи месяцев: из-за холодной весны тепло в дома давали до начала мая, детские сады и школы из-за протапливали почти до июня.

По статистике последнего десятилетия, чаще всего трубы становились горячими ближе ко второй половине октября. В 2018 году в жилых домах батареи стали теплеть с 1 октября, в 2017-м - с 9-го, в 2016-м - с 10-го, в 2015-м - с 7-го, а в 2014-м - и вовсе с 17 октября. Позже всего, 20 октября, отопление включили в столице в далеком 1999-м.

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