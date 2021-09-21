Арина Соболенко впервые в карьере сыграет на итоговом турнире WTA

Арина Соболенко квалифицировалась на итоговый турнир. Фото: wtatennis/Jimmie48

Благодаря второму месту в рейтинге WTA, белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые квалифицировалась на итоговый турнир, который является заключительным соревнованием в нынешнем сезоне. Здесь участвует восьмерка сильнейших в одиночном и парном разрядах.

Кроме белоруски, участие обеспечили первая ракетка мира и чемпионка лондонского "Уимблдона" Эшли Барти (Австралия) и обладательница французского титула "Ролан Гаррос" Барбора Крейчикова (Чехия). Отметим, что австралийка сыграет во второй раз в карьере на итоговом турнире, а Соболенко и Крейчикова - дебютанты.

На оставшиеся пять вакантных мест претендуют следующие теннисистки: чешка Каролина Плишкова, полячка Ига Свентек, Наоми Осака, которая поставила карьеру на паузу после вылета с US Open, испанка Гарбинье Мугуруса, туниска Онс Жабер, бельгийка Элизе Мертенс и россиянка Анастасия Павлюченкова.

Претендентки на участие в итоговом турнире. Фото: wtatennis

В этом году итоговый турнир WTA был перенесен из китайского Шэньчжэне в Гвадалахару (Мексика) из-за пандемии коронавируса и пройдет с 8 по 14 ноября.

КСТАТИ

До конца года теннисистки смогут сыграть в крупных соревнованиях: Индиан-Уэллс с категорией WTA 1000, где за победу дается 1000 очков, Чикаго и Москва с категорией WTA 500 (сейчас дается 470 очков за победу).