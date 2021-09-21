«Обращаюсь к вам с призывом и просьбой принять меня»: когда вступит в должность новый митрополит Иосиф Станевский и почему он не глава всех католиков Беларуси

Новому католическому митрополиту Иосифу Станевскому 52 года, сан епископа он получил 8 лет назад. Фото: catholic.by

14 сентября 2021 года Ватикан назначил нового архиепископа - митрополита Минско-Могилевской архиепархии. Им стал 52-летний Иосиф Станевский, служивший последние восемь лет вспомогательным епископом Гродненской епархии. Эту новость из Ватикана белорусские католики, а их почти 700 тысяч, ждали без малого девять месяцев - с момента отставки архиепископа Тадеуша Кондрусевича.

Из изгнания - в отставку

Год назад Тадеуш Кондрусевич, который в августе 2020-го осудил насилие после президентских выборов, не смог въехать в Беларусь из Польши - его паспорт признали недействительным. Президент Александр Лукашенко говорил, комментируя этот факт, что Кондрусевич получал в Польше инструкции о подрыве белорусской государственности. Иерарх четыре месяца провел в изгнании и смог мог вернуться домой только в канун Рождества, 24 декабря 2020 года. Перед этим переговоры вели дипломаты Ватикана и Беларуси, несколько раз озвучивал призывы к белорусским властям Госсекретарь США Майк Помпео.

А 3 января 2021 года, в день своего 75-летия, Кондрусевич ушел в отставку. В принципе, по достижении этого возраста у католических иерархов принято подавать прошения об отставке с занимаемого поста, но окончательное решение принимает папа римский. Прошение Кондрусевича было удовлетворено.

Пока Ватикан решал, кто будет новым главой Минско-Могилевской архиепархии, был назначен временный руководитель - апостольский администратор Казимир Великоселец. На тот момент ему тоже было 75, но папа Франциск позволил старейшему католическому епископу Беларуси продолжать службу в качестве вспомогательного епископа Пинской епархии на протяжении следующих двух лет.

Апостольский администратор Казимир Великоселец, выполнявший функции главы Минско-Могилевской архиепархии, рассчитывает вернуться в Гомель. Фото: Виктор Ведень, catholic.by

- Все эти девять месяцев я был временным апостольским администратором, поэтому после того, как новый архиепископ вступит в должность, вернусь в свою епархию, - пояснил Казимир Великоселец «Комсомолке», который до переезда в Минск жил в Гомеле, возрождал приход, строил храм - четвертый за свою жизнь.

«Достойный человек из наших»

Каким был сам процесс избрания митрополита и какие критерии принимались во внимание, осталось за закрытыми дверями Ватикана. Точную дату канонического вступления Иосифа Станевского в должность в пресс-службе Белорусской католической церкви пока назвать затрудняются.

- Скорее всего, это будет в конце октября, - сказал «Комсомолке» пресс-секретарь Белорусской католической церкви ксендз Юрий Санько. - На прошлой неделе, 17 - 18 сентября, новый архиепископ принимал участие во всебелорусских торжествах в честь 260-летия коронации чудотворной иконы Божией Матери Белыничской и 30-летия восстановления структур католической церкви в Беларуси. И только вечером 20 сентября митрополит переехал из Гродно в Минск. Надо дать ему время освоиться. В целом он, конечно, знает, как выглядит жизнь в Минско-Могилевской архиепархии. Но наверняка захочет познакомиться с каждым приходом. Мы ждали его почти год и очень рады, что у нас наконец есть митрополит. И что это достойный, образованный человек из наших, из Беларуси.

В 2018 году епископы Беларуси встречались с папой римским Франциском. Он интересовался подготовкой будущих священников, а за это отвечает как раз Иосиф Станевский. Возможно, тогда папа и сделал в памяти зарубку о перспективном епископе. Фото: katolik.life

Митрополит - не всем голова?

Иосиф Станевский стал третьим архиепископом - митрополитом Минско-Могилевским после возрождения католической церкви в Беларуси в 1991 году. Тогда после семидесяти лет официального атеизма в СССР волею папы римского Иоанна Павла II в Беларуси появилась Минско-Могилевская митрополия. В нее вошли Минско-Могилевская архиепархия и три епархии (диоцезии) - Гродненская, Пинская и Витебская.

Первым архиепископом-митрополитом святой престол назначил Казимира Свёнтека, будущего первого белорусского кардинала. На момент назначения на должность ему было уже 77 лет, кардиналом он стал в 80 лет, а в отставку ушел в 92.

После его отставки католическая церковь Беларуси больше года была без главы, пока в 2007 году Ватикан не принял решение вернуть в Беларусь Тадеуша Кондрусевича, которого в свое время отправил отсюда служить в Москву. Кстати, Свёнтек и Кондрусевич в далеком 1991-м были назначены архиепископами в один день. И оба в свои периоды стояли не только во главе Минско-Могилевской архиепархии, но и возглавляли конференцию католических епископов в Беларуси - коллегиальный орган управления католической церкви. На пост председателя конференции выбирают - он не достается автоматически вместе с должностью митрополита. Причем белорусские епископы выбирают главу конференции без оглядки на Святой престол.

21 июля 2021 года, в десятую годовщину смерти кардинала Казимира Свёнтека, архиепископ Тадеуш Кондрусевич отслужил мессу в память о почившем иерархе. Фото: Виталий Полиневский, catholic.by

Например, в 2006 году Казимира Свёнтека на посту председателя конференции католических епископов сменил гродненский епископ Александр Кашкевич. И он руководил епископатом девять лет, в то время как Тадеуш Кондрусевич был архиепископом-митрополитом. Только в 2015-м Кондрусевич занял пост председателя конференции.

Сейчас сложилась похожая ситуация. В апреле 2021 года главой конференции был избран витебский епископ Олег Буткевич, которому сейчас 39 лет. Его могут переизбрать через годы или не переизбрать вообще, а до тех пор Буткевич формально - начальник архиепископа Иосифа Станевского, который в конференции занимает пост генерального секретаря.

Витебский епископ Олег Буткевич был избран в апреле 2021 года главой Конференции католических епископов в Беларуси. Фото: Виталий Полиневский, catholic.by

И вообще, митрополита Минско-Могилевского, считают в белорусском костеле, некорректно называть «главой белорусских католиков».

- Новапрызначаны арцыбіскуп мітрапаліт Мінска-Магілёўскі Юзаф Станеўскі з моманту свайго кананічнага ўступлення на пасаду (інгрэсу) ўзначаліць Мінска-Магілёўскую архідыяцэзію і стане на чале Мінска-Магілёўскай Мітраполіі, у якую ўваходзяць чатыры беларускія дыяцэзіі. Але разам з тым, ён не будзе кіраўніком усіх гэтых дыяцэзій, бо ў кожнай з іх ёсць свой уласны кіраўнік - дыяцэзіяльны біскуп, прызначаны папам, - поясняет на официальном сайте БКЦ catholic.by специалист по каноничному праву католического костела, ксендз каноник Дмитрий Пухальский.

По его словам, полномочия митрополита по отношению к другим епархиям, кроме Минско-Могилевской архиепархии, минимальны, поэтому «больш правільна казаць, што мітрапаліт узначальвае Мінска-Магілёўскую мітраполію, але пры гэтым не кіруе ўсімі католікамі Беларусі. Ён сам не прызначае новых біскупаў і не звальняе іх з пасады. У каталіцкім касцёле гэта выключная прэрагатыва біскупа Рыма - папы».

Новому католическому митрополиту Иосифу Станевскому 52 года, сан епископа он получил 8 лет назад. Фото: catholic.by

«Звяртаюся да вас з заклікам і просьбай прыняць мяне»

Между тем Иосиф Станевский обратился на сайте catholic.by к духовенству, верующим и людям доброй воли Минско-Могилевской архиепархии. Иерарх рассказал, что он испытал, когда узнал о своем назначении, и призвал принять его:

- Пан Бог кліча мяне да новага служэння ў сталіцы нашай дзяржавы ў самым цэнтры Еўропы, у Касцёле з багатай і слаўнай гісторыяй, якую пісалі яго духавенства і вернікі, дастойныя папярэднікі на катэдры Мінска і Магілёва, у тым ліку сведка веры нашага часу святой памяці кардынал Казімір Свёнтэк. Усё гэта вельмі абавязвае і ўскладае вялікую адказнасць, што, трэба прызнацца, на нейкі час нават спалохала мяне. Я адчуваю ў гэтым прызначэнні асаблівы клопат святога айца папы Францішка пра сям’ю каталіцкага касцёла Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі ў Год сям’і, які мы цяпер перажываем, а таксама яго давер да маёй сціплай асобы ў Год святога Юзафа... Дарагія браты і сёстры, звяртаюся да вас з заклікам і просьбай прыняць мяне, бо я - «Юзаф, брат ваш».

В Беларуси 8 епископов. Главой Конференции епископов является самый молодой белорусский иерарх - 49-летний Олег Буткевич (на фото - пятый слева). Фото: Александра Щиглинская, catholic.by

В 36 лет - ректор, в 44 - епископ

Иосиф Станевский родился 4 апреля 1969 года в деревне Заневичи в 30 километрах от Гродно. После окончания десятилетки поступил в военно-техническую школу, через год пошел в армию. Отслужив в армии, Станевский решил посвятить свою жизнь иному служению и в 1990 году стал одним из первых семинаристов только что основанной Высшей духовной семинарии в Гродно. После ее окончания молодой викарий получил свой первый приход в Волковыске. Через два года он решил продолжить образование в Католическом университете Люблина в Польше и получил степень магистра канонического права, защитив работу на тему «Процессуальные права сторон в случае аннулирования брака».

Из Польши Станевский вернулся в свою альма-матер на должность префекта - занимался воспитанием клириков, следил за дисциплиной, а в 2005 году, всего в 36 лет, стал ректором семинарии и проработал в этой должности 9 лет.

Епископ Иосиф Станевский в гродненской духовной семинарии с будущими священниками. Фото: Павел Леонович, Grodnensis.by

В конце 2013 года папа Франциск назначил Иосифа Станевского вспомогательным епископом Гродненской епархии. Любопытный факт: в Беларуси ранее уже был епископ, которого звали Иосиф Станевский. С 1858 по 1871 год он тоже был вспомогательным епископом, но Могилевской епархии.

«Важна памятаць, што не мэту трэба мяняць»

Нынешний архиепископ до последнего времени активно вел блог на сайте catholic.by, обращаясь по большей части к молодым католикам.

Так, в обращении к студентам перед сессией в 2018 году епископ вспоминал, как в семинарии сдал 18 сессий, поэтому хорошо знает об этом горячем времени, когда «мала сну, шмат кавы, нервы на мяжы, гадзіннік кудысьці ўвесь час бяжыць», и просил студентов избегать халявы и не сворачивать с выбранного пути.

После августовских событий 2020 года Станевский провел несколько служб, на которых молился о разрешении ситуации и наступлении мира в родной стране. Он был среди тех, кто активно выступал за возвращение Тадеуша Кондрусевича в Беларусь, когда иерарха не пускали в страну. А когда Кондрусевичу разрешили вернуться, Станевский встретил его на границе на своей машине.

Однако под письмом, осуждающим насилие после выборов, он не подписался. И хотя сравнивал происходящее в Беларуси с братоубийством Каином Авеля, в то же время призывал простить зло по примеру Иисуса Христа: «Дараваць?! Так!!! Як? Згодна з вучэннем Езуса Хрыста і па яго прыкладзе».

Последнюю запись в блоге епископ оставил чуть больше месяца назад, 12 августа, в Международный день молодежи. В ней он размышляет о трех дорогах счастливой жизни.

- Кажуць, што ёсць тры дарогі: дарога роздуму, якая з’яўляецца найбольш высакароднай. Дарога пераймання, якую лічаць самай простай. І, нарэшце, дарога досведу, якая з’яўляецца пакутніцкай, бо чалавек вучыцца на сваіх памылках, - делится он «словом» и подбадривает: - Часам нам можа здавацца, што ўсе нашыя высілкі былі марныя, а мэта, да якой мы імкнемся, недасягальная. Аднак важна памятаць, што не мэту трэба мяняць або адмаўляцца ад яе, але шукаць новыя, больш эфектыўныя шляхі яе дасягнення. Гэта няважна, што рух адбываецца павольна: не спыняйся, кроч наперад. Гэта галоўнае - крочыць.

11 сентября, за три дня до назначения на новую должность, Иосиф Станевский освятил в Лиде исторический орган, отреставрированный за средства известного мецената Юрия Зиссера, основателя крупнейшего портала, признанного экстремистским. Фото: Grodnensis.by

КСТАТИ

У Иосифа Станевского есть хобби - он пишет стихи, поет, переводит на белорусский язык песни. Так, в 2019 году в прихожанка выложила в сеть видео, сделанное на приходском празднике в Михалишках. Там викарный епископ Станевский исполнил известную украинскую «Песню про рушник» в собственном переводе на белорусский язык.

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