Студия в «Минск-Мире», однушка в Каменной Горке, двушки почти в центре и в Чижовке: квартиры для молодой семьи в Минске до $55000 - подыскали лучшие варианты

Главный критерий – доступная цена. В Минске большая часть даже однокомнатных квартир продается от 55000 у.е., но мы попытались найти что-нибудь приличное – и при этом дешевле. Также в расчет брали ремонт: вряд ли молодая семья готова тратить усилия и средства на приведение квартиры в надлежащий порядок, поэтому при поисках руководствовались принципом «заезжай и живи».

Несмотря на ограниченный круг вариантов, кое-что интересное на Куфар Недвижимость.

Модные студии

Несколько лет назад в Минске появились квартиры, которые позиционируются именно как первое жилье для молодежи – квартиры-студии и так называемые «евродвушки». В первом случае это кухня, объединенная с жилой комнатой, во втором к ним присоединяется еще одна изолированная комната. Минимальная жилая площадь и акцент на функциональности позволяют сделать это жилье доступным для молодых людей в Европе или крупных городах России.

Однако в Минске цены на «евродвушки» стартуют от 67000 у.е. Такие варианты тоже есть на Куфар Недвижимость, но по этой цене в Минске можно купить и 3-комнатную квартиру, причем вариантов хватает.

Если же придерживаться выбранного ценового критерия до 55000 у.е., то придется ограничиться однокомнатной студией. В такой квартире будет вполне комфортно одному человеку, но для пары она тесновата.

Лучший вариант, который мы нашли – студия в новом районе «Минск-Мир» за 51700 у.е.

Новенький дом 2020 года постройки, отличный ремонт (мебель и бытовая техника входят в цену), но главное – планировка, которая позволила отгородить плотной занавеской небольшой кабинет (4 м²) с окном. Также отметим застекленную лоджию (2.2 м²), на которую можно выйти из кухни.

Как выглядит классическая квартира-студия, можно посмотреть на этом примере: прихожая с нишей под шкаф-купе, направо – совмещенный санузел, далее помещение, где оборудована кухня и спальное место. Также есть небольшой балкон.

Приобрести такое жилье, расположенное недалеко от станции метро «Михалово», предлагается за 55000 у.е.

Площадь подобных квартир-студий – в районе 30 м².

1-комнатная квартира в новом микрорайоне

Чуть больше классические «однушки» в новых микрорайонах – от 37 до 40 м². И выбранный нами ценовой диапазон позволяет найти среди них вполне привлекательные варианты.

В Каменной горке квартиру с одной, но изолированной комнатой можно приобрести за 50000 у.е.

Большая жилая комната (17.1 м²), просторная кухня (9.2 м²), развитая инфраструктура района (три больших гипермаркета в шаговой доступности). Дополнительное преимущество – индивидуальный подвал на лоджии.

Похожую квартиру можно приобрести и в Лошице. Ее стоимость – 53500 у.е.

Ее плюс – свежий ремонт, сделанный на кухне, в санузле и прихожей, во время которого были заменены проводка, входная дверь и окна.

«Полуторки» и 2-комнатные квартиры

Если молодая семья успела обзавестись ребенком, то «однушки» и, тем более, квартиры-студии ей будут тесноваты. Но можно ли за 55000 у.е. приобрести в столице более просторное жилье?

Можно – однако это будут эксклюзивные варианты, на поиски которых придется потратить время. Приложив усилия, можно найти вот такую квартиру в 9-этажке в Зеленом луге за 54000 у.е.

Нынешние собственники не просто вложились в ремонт, что легко можно увидеть по фотографиям, но и проявили фантазию при зонировании пространства: кухня отгорожена от комнаты передвижной перегородкой, а с помощью плотной занавески в нише организована небольшая спальня.

Также в пользу этой квартиры говорит ее расположение: Зеленый луг считается экологичным районом, в пешей доступности – Цнянское водохранилище.

Кроме того, более чем достаточно 2-комнатных квартир продается в хрущевках – но только не в центре. По цене, которую молодые семьи готовы отдать за жилье, можно найти варианты в Чижовке, на Калиновского, на Тракторном заводе, в районе Пушкинской, где есть целые кварталы 5-этажек. Зато там вполне реально отыскать предложения с хорошим ремонтом.

Эту 2-комнатную квартиру недалеко от станций метро «Молодежная» и «Площадь Богушевича» предлагают за 51000 у.е.

Чижовка не слишком популярный район среди минчан, но после чемпионата мира по хоккею 2014 года инфраструктура там значительно улучшилась. А цены на недвижимость остались доступными.

За 55000 у.е. можно купить «двушку» в 5-этажке с отличным ремонтом.

Это не хрущевка, а так называемая брежневка – поэтому обе комнаты не просто изолированные, а еще и не проходные. Санузел также раздельный.

Для тех, кто готов экспериментирвать

Есть в столице и совсем неожиданные предложения в этом ценовом сегменте. Это малоэтажные дома послевоенной застройки. Безусловно, такое жилье вряд ли можно отнести к элитному, да и ликвидность подобных квартир, учитывая возраст домов (60-70 лет), под вопросом. Но как вариант для первого жилья – почему бы и нет?

Например, эта 2-комнатная квартира продается за 49500 у.е. (38.4 м²) в 2-этажном доме 1958 года постройки.

Ее несомненный плюс – расположение. Недалеко бульвар Толбухина и парк Челюскинцев, две станции метро и развитая инфраструктура. Дешевле предложение в центре вряд ли можно найти.

Хозяева сделали хороший ремонт с заменой всех коммуникаций, батарей отопления, дверей и окон. Особо отмечаются 3-метровые потолки и толстые кирпичные стены, обеспечивающие надежную тепло- и шумоизоляцию.

Эксклюзивен этот вариант и по той причине, что прямо в квартире есть погреб. «Это практически тот же холодильник, но без постоянных расходов на ремонт и электроэнергию», – отмечается в объявлении. Также за квартирой закреплен подвал.

Хватает подобных предложений на Грушевке, а также по Партизанскому проспекту, как эта «двушка» с ремонтом за 49000 у.е. на тихой улице на индустриальной окраине столицы.

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