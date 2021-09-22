Живите в одном из лучших мест Минска! Рассказываем, как быстро купить квартиру в престижном жилом комплексе

Обладатели квартир в действующих малоэтажках уже смогли оценить все преимущества «Олимпик Парка». Из-за уникальности месторасположения аналогичных предложений на рынке недвижимости Минска нет. Вся инфраструктура для качественной жизни находится в пешей доступности – начиная от магазинов, кафе и ресторанов и заканчивая спортивными комплексами. Рядом велодорожки и водоемы, а из окон виден заказник «Лебяжий» и лес.

Строительство «Олимпик Парка» ведет компания «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ» в партнерстве с группой компаний «ТАПАС». Застройщику есть что предложить своим клиентам, особенно это заметно по планировкам квартир, где все продумано до мелочей. Добавляем сюда просторные лестничные клетки, обзорные лифты. Среди других преимуществ — высокие потолки (в типовых квартирах — 3 метра, в пентхаусах — 3,5 метра), увеличенные оконные проемы, безбарьерная среда. Особенно заинтересовали планировки квартир, где все продумано, надо признать, до мелочей.

Во всех новостройках продолжения квартала запроектирован монолитный железобетонный каркас, наружные стены из керамических поризованных блоков с утеплением.

Первая часть комплекса уже введена в эксплуатацию, но продолжение «Олимпик Парка» ожидается еще более насыщенным и ярким. Появятся 8 малоэтажных домов с просторными квартирами и пентхаусами на верхних этажах. Возьмем, к примеру, просторную двухкомнатную квартиру площадью 69 м². По сравнению с привычной типовой квартирой, здесь больше окон, значит и освещенность в ней будет в течение всего дня. Свободная планировка позволит, при необходимости, отделить от гостиной-кухни еще одну комнату. Наличие двух санузлов (и это в двухкомнатной квартире!) будет очень удобно семьям с детьми.

А в четырешке чуть больше, площадью 137 м² расположены огромная кухня-гостиная и два санузла – идеальный вариант, если детям и взрослым надо собираться в школу и на работу практически одновременно. Самые привлекательные квадратные метры, конечно, на верхних этажах. Это и просторные пентхаусы, и квартиры с террасами, квартиры с окном в ванной и с видом на заказник. А для тех, кто любит все спроектировать по-своему - подойдет формат «Планировка +» с возможностью выделить из общей площади жилья дополнительную комнату.

Дома ЖК «Олимпик Парк» образуют безопасный уютный двор с прогулочными местами для спокойного семейного отдыха и круглосуточным видеонаблюдением. При этом поставить машину рядом не составляет проблемы - общее количество парковочных мест на открытых, закрытых, гостевых парковках и многоуровневых паркингах в обеих частях квартала превысит 2.3 тыс., что должно полностью обеспечить парковочными местами жильцов и гостей комплекса.

Что с ценой? Если вступить в строительство на ранней стадии, стоимость «квадрата» варьируется от $ 1400 до $ 1870. Жилье можно купить в беспроцентную рассрочку на 18 месяцев. Есть еще вариант — несколько кредитных программ с банками-партнерами со ставкой от 15,22% годовых.

Есть также возможность начать бизнес и приобрести коммерческие помещения, которые расположены на первых этажах домов — их площадь варьируется от 41 м² до 368м². По функционалу они могут быть использованы в сфере услуг, торговли или оборудованы под офисы. Цена за квадратный метр стартует от $2300. Для приобретения коммерческой недвижимости доступен кредит в валюте от 5,5% годовых до 60 месяцев. Предложение очень выгодное, учитывая, что «Олимпик Парк» - один из самых динамично развивающихся районов. Так что стать соседями в квартале «Олимпик Парк» не только приятно, но и престижно!

На строительной площадке «Олимпик Парка» сейчас высокие темпы работ. Акцент во всех трех новых домах комплекса сделан на возведении монолитного каркаса. Причем в одной секции 12-ого дома (1.1 по генплану) каркас почти готов. Активно ведутся работы по каменной кладке внутренних и наружных стен, причем как в жилой части, так и в деловой галерее.

Узнать о квартале больше, договориться о визите, чтобы присмотреть квартиру, можно по тел. агентства недвижимости «Мегаполис» по телефону +375 (29/33) 340-05-40.