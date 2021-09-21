«Внуков мы еще делать умеем»: Валерий Дайнеко в пятый раз стал дедушкой

В мае Виктория, беременная четвертым ребенком, прилетала в Беларусь в гости к папе. Фото: Ирена Гудиевская

О рождении внука «песняр» Валерий Дайнеко узнал из Фейсбука - хорошей новостью поспешил поделиться его зять Майкл Кинг. «Мы поприветствовали этот мир сегодня утром, 21 сентября 2021 года. Андреас Лерон Кинг!!! Родился в 5:38 утра, весом 7 фунтов 10 унций и длиной 20 дюймов. Спасибо, Господи, за еще одного красивого и здорового малыша!!!» - написал счастливый папа Майкл.

- Я как увидел этот пост, так сразу же к себе перетащил, даже переводить эти фунты, унции и дюймы в привычную для нас систему не стал (мы перевели: вес почти 3500 г, рост - 50, 8 см. - Ред.). Просто принимаю поздравления и рад, что малыш здоров, что все у ребят прошло удачно, несмотря на пандемию. Скажу словами своего друга, который недавно впервые стал дедушкой: внуков мы еще делать умеем, - смеется Дайнеко.

Эти фото Майкл поспешил выложить в соцсети, чтобы поделиться со всеми друзьями своим счастьем. Фото: личный архив/Фейсбук

Валерий Сергеевич стал дедушкой в пятый раз. Одну внучку, Ярославу, ему подарила старшая дочка Яна. И еще четверых - Кристиана, Жизель, Лучиану и Андреаса - младшая дочка Вика. В мае она вместе с мужем и детьми прилетала из Америки в Беларусь в гости к папе. В интервью «Комсомолке» Вика рассказала свою удивительную историю любви с американским бизнесменом Майклом Кингом и призналась, что никогда не думала, что станет многодетной матерью.

- Но у нас получаются такие замечательные детки, что мы никак не можем остановиться, - шутила она тогда.

Кристиан, Жизель и Лучиана тоже с нетерпением ждали появления братика Андреаса. Фото: личный архив

Пополнения в семействе Кингов ждали 25 сентября, в день рождения Майкла. Но Виктория преподнесла мужу подарок на четыре дня раньше.

Валерий Дайнеко уже рвется в Америку, но из-за пандемии коронавируса далекие путешествия планировать сложно. Поэтому пока поедет в Москву обнять старшую внучку Ярославу, а заодно принять участие в юбилейном концерте группы «New Самоцветы» в честь 15-летия коллектива. Концерт пройдет в «Крокус Сити» 15 октября.

- Будем петь с девчонками (солистками группы Яной Дайнеко и Инной Маликовой. - Авт.) «Беловежскую пущу» и «Бялявая - чарнявая». Даже не верится, что Яна уже 15 лет в «New Самоцветах». Не верится, что мне самому скоро 70. А потом вдруг вспомню, что я дедушка уже пятерых внуков - и просто счастлив!

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