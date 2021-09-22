Коронавирус в Беларуси, последние новости на 22 сентября 2021 года: ВОЗ сообщает, что 99% смертей - у непривитых, а белорусский врач назвал особенности четвертой волны

В Беларуси - четвертая волна пандемии коронавируса. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Статистика в мире и Беларуси

С начала пандемии в мире коронавирус диагностировали более чем у 230 миллионов 103 тысяч человек. Такие данные на 22.00 вечера приводил ресурс worldometers.info. За этот же период выздоровели после «ковида» свыше 206 миллионов 801 тысячи пациентов. К сожалению, скончались от COVID-19 4 миллиона 718 тысяч 133 человека по всему миру.

Также растут показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией и в Беларуси. Во вторник, 21 сентября, в пресс-службе Минздрава сообщили о 1917 новых случаях, 1362 выздоровевших и о 12 смертях от коронавируса.

Всего с начала пандемии в Беларуси выявлено 520 тысяч 286 человек с коронавирусом, из них выздоровели 505 тысяч 923 пациента. Скончались за весь период распространения COVID-19 в Беларуси 4 тысячи 28 пациентов с выявленным коронавирусом.

ВОЗ о смертях от коронавируса

При этом в ВОЗ заявили, что 99% летальных исходов от коронавируса приходится на невакцинированных пациентов больниц, транслирует ТАСС. Специалисты Всемирной организации здравоохранения заметили, что в мире с начала пандемии скончались около 4,7 миллиона человек с выявленным COVID-19. И заметили, что большинство случаев тяжелого протекания болезни и летальных исходов приходится на невакцинированных пациентов.

По словам представителя ВОЗ Маргарет Харрис, подавляющее большинство - 99% среди тех, кто попадает с коронавирусом в больницы и умирает - это не прошедшие вакцинацию.

Медики и ВОЗ заявляют о тяжелых последствиях для невакцинированных против COVID-19. Фото: pixabay.com

- Вакцины от коронавируса созданы для того, чтобы предотвращать госпитализации и тяжелое протекание болезни и смерти. Вакцины делают это очень хорошо, - уверена представитель ВОЗ.

Но также, касаемо вакцинации, Харрис порекомендовала пользоваться официальными источниками информации - сайтами ВОЗ и Минздравов, не доверяя непроверенным источникам.

Особенности четвертой волны

В интервью местному изданию «Наш край» главный врач Барановичской горбольницы Александр Ткачев назвал особенности четвертой волны коронавируса.

Так по словам белорусского медика, среди особенностей четвертой волны то, что большему количеству госпитализированных требуется кислородная поддержка. В первую волну кислородную поддержку в больницах получали 20% «ковидных», сейчас это 30-40% госпитализированных.

Еще Ткачев подчеркнул, что в Барановичской горбольнице все тяжелые пациенты с коронавирусом не прошли вакцинацию.

- Признаюсь, среди тяжелых пациентов с коронавирусом у нас в больнице не было ни одного человека, который был бы вакцинирован, - указал доктор.

К слову, по последним данным Минздрава в Беларуси на 21 сентября получили первую прививку более 1,912 миллиона человек. Из этого числа полностью прошли курс вакцинации против коронавируса свыше 1,537 миллиона человек.

Доктор Комаровский сказал, как совместить вакцинацию и планирование беременности. Фото: pixabay.com

Можно ли прививаться от коронавируса перед беременностью?

О том, стоит ли проходить вакцинацию против COVID-19 при планировании беременности, рассказал популярный украинский медик - доктор Евгений Комаровский.

Врач и телеведущий заметил, что в принципе коронавирус не влияет принципиально на возможность забеременеть. Но напомнил будущим молодым мамам, что планируя беременность, надо помнить и о других прививках кроме как от коронавируса.

- Вспомните, когда вам делалась прививка от дифтерии и столбняка. Напоминаю, что это делается каждые десять лет. И, кстати, сезонная вакцинация от гриппа тоже не помешает, - указал Комаровский, отвечая на вопросы подписчиков на своем YouTube-канале.

Однако Комаровский уточнил, что осуществлять планы по наступлению беременности лучше, пройдя полный курс вакцинации от COVID-19.

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