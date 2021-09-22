Конфликт в Большом: дирижер заявил, что его сняли с постановки оперы, пока он был на гастролях, у театра иная позиция

Дирижер заявил, что его сняли с постановки оперы «Самсон и Далила» пока он был на гастролях, у театра иная позиция Фото: Инна КОРСАК

В афише 89-го сезона Большого театра Беларуси появится опера «Самсон и Далила» Сен-Санса. Ее режиссером выступила известная меццо-сопрано театра Оксана Волкова. К слову, это уже ее вторая режиссерская работа (Волкова дебютировала в роли режиссера-постановщика в опере «Виллисы. Фатум» Пуччини, премьера которой состоялась 11 сентября 2020-го – Ред). В качестве дирижера-постановщика оперы был заявлен Дмитрий Матвиенко.

В июне 2021-го Дмитрий одержал победу на конкуре имени Николая Малько, который проводится раз в три года начиная с 1956-го, в Копенгагене и получил призовые - 20 тысяч евро. В конкурсе принимали участие молодые дирижеры в возрасте от 25 до 30 лет. Для участия члены жюри отобрали 24 дирижера из 612 претендентов. В финале Матвиенко сразился с дирижером из Китая и Франции.

А несколько дней назад на своей странице в Инстаграм Дмитрий Матвиенко написал о том, что пока был на гастролях его сняли с постановки.

Дирижер заявил, что его сняли с постановки оперы «Самсон и Далила» пока он был на гастролях, у театра иная позиция. Фото: скриншот со страницы Дмитрия Матвиенко в Facebook

- Да, не долго я послужил в Большом театре Беларуси. Пишу этот пост для того, чтобы не было догадок. Сегодня я узнал (публикация датирована 10 сентября 2021 года – Ред.), что пока нахожусь на гастролях, которые мне согласовали еще в мае 2020 года, меня сняли с постановки «Самсон и Далила». Нынешнее руководство театра посчитало, что полтора месяца участия в постановочном процессе - слишком мало, - рассказал Матвиенко.

- Новое руководство театра данный факт признать отказывается и мне пришлось за все рассчитаться из своего кармана… Считаю все эти поступки в высшей степени подлыми и не вижу возможности дальнейшего пребывания в Большом театре Беларуси, - заявил дирижер.

Он добавил, что «нотный материал, покупка и набор которого был организован им и его коллегами, не был оплачен театром в полном размере».

Во вторник, 21 сентября, на официальной странице Большого театра Беларуси в Facebook опубликовали официальную позицию театра по данной ситуации.

Дирижер заявил, что его сняли с постановки оперы «Самсон и Далила» пока он был на гастролях, у театра иная позиция. Фото: скриншот со страницы Большого театра Беларуси в Facebook

- Всю неделю мы надеялись на то, что после вашего громкого заявления вы найдете возможность пообщаться с коллегами и руководством. Но этого, к сожалению, так и не произошло. По этой причине мы приняли решение опубликовать наш комментарий. В Большой театр вы пришли в 2020 году и вам были предоставлены большие возможности для творческой реализации. За данный период вы ввелись в восемь спектаклей репертуара, в числе которых были три премьеры. Также вам было предложено выпустить два спектакля в качестве дирижера-постановщика. Все это произошло задолго до вашей победы на Международном конкурсе имени Н.Малько, которой искренне радовался весь театр. Будущая премьера оперы «Самсон и Далила» должна была стать вашим дебютом в качестве дирижера-постановщика, - написано в сообщении.

В театре добавили, что на данный момент Дмитрий Матвиенко находится на гастролях, которые действительно были согласованы в мае, но он не указал на то, что в сентябре им же был представлен новый график.

- В соответствии с новым графиком вам потребовалось уехать на неделю раньше. Вы даже не посчитали нужным согласовать все это с руководством театра. Таким образом, вы планировали отсутствовать с начала сентября по 24 октября. Помимо этого, вы также сообщили, что вам понадобится еще неделя накануне премьеры – с 30 ноября по 5 декабря (премьера оперы «Самсон и Далила» запланирована на 14 декабря – Ред.). Да, вы правильно подсчитали, остается полтора месяца, но не учли, что полтора календарных месяца и полтора месяца репетиций – это не одно и то же. Стоит также сказать о том, что вы полностью завалили первый этап подготовки спектакля, которые предполагает именно музыкальную работу: проведение дирижером-постановщиком уроков с певцами и сдачу партий дирижеру постановщику. Данная работа должна была завершиться 9 сентября. Все это было согласовано с вами, - написано в сообщении.

В театре напомнили, что за два дня до отъезда на гастроли, дирижер провел две репетиции: одну с концертмейстерами, вторую – с одним составом солистов.

- Нам не хотелось бы озвучивать проблему, но она есть: большинство солистов до сих пор не знает своих партий. Вы приняли решение уехать, бросив так и не начавшуюся работу. Более того, вы не захотели обсудить данную ситуацию. Да, иногда не совпадают графики, появляются внезапные приглашение – это нормальная рабочая ситуация, которая решается иначе. Мы предлагали вам отказаться от постановки, если нет возможности работать над ней; договориться со вторым дирижером, который был назначен на спектакль, о том, что он выполнит за вас постановочную работу; также вы могли сами договориться со вторым дирижером, на каких условиях он будет работать за вас полтора месяца и наверстывать упущенное. Мы с вами обсуждали все эти варианты до отъезда. Но от решения вопроса вы ушли. Не правда ли, что есть разница между предложенными вам вариантами и вашим заявлением о том, что вас сняли с постановки, - обратили внимание в сообщении.

В Большом заявили, что на данный момент Дмитрия Матвиенко не сняли с постановки оперы «Самсон и Далила».

Дирижер Дмитрий Матвиенко. Фото: со страницы Дмитрия Матвиенко в Facebook

- Учитывая ситуацию, художественное руководство театра приняло решение изменить творческий состав спектакля и перевести вас с дирижера-постановщика оперы «Самсон и Далила» в статус второго дирижера в данном спектакле, а также назначить нового дирижера-постановщика для срочного решения накопившихся творческих проблем, - сказано в сообщении.

В театре также прокомментировали ситуацию, которая касалась покупки нотного материала и заверили, что по договору была выплачена вся сумма.

- По договору вам была выплачена вся сумма. Правда, вы предполагали получить ее на руки «чистыми», но совсем забыли о вычете налогов. Поэтому прежде чем обвинить новое руководство, которое не подписывало договор, в отличие от вас, вы должны были признать свою ошибку, - говорится в заявлении театра.

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