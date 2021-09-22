Хоккеисты «Динамо» пропустили семь шайб в игре с «Автомобилистом»

В Екатеринбурге динамовцы не сумели зацепиться за очки. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После уверенной игры в Челябинске динамовцы потерпели поражение в поединке против «Автомобилиста» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В Екатеринбурге минчане уступили со счетом 3:7.

ПЕРЕД МАТЧЕМ

Минское «Динамо» выступает как крепкий середняк, где победы чередуются с поражениями. У «зубров» получился непростой и странноватый календарь игр. В основном игры проходят на выезде, но это никак не пугает наших хоккеистов. Как ни удивительно, но гостевые поединки у минчан получаются значительно лучше чем домашние. В предыдущем матче в Челябинске динамовцы приехали к одному из лидеров Восточной конференции – «Трактору» и своей крутой реализацией сокрушили «медведей» - 5:0. В этом поединке 19-летний вратарь Алексей Колосов впервые в сезоне оформил шатаут, где по ходу встречи он отразил 31 бросок. Стоит отметить, наконец-то в Беларуси появился достойный голкипер. Главное, чтобы тренерский штаб не утратил доверия к нему, ведь с каждой игрой Колосов демонстрирует хороший уровень мастерства. Огромную роль в нападении оказывает новичок Мальте Стремвалль. В матче с «Трактором» шведский форвард набрал 3 (1+2) очка и стал самым результативным хоккеистом игры.

Екатеринбургский «Автомобилист» в этом сезоне выглядит довольно блекло. Многие победы даются им крайне трудно. Также бросается в глаза неубедительная игра «Автомобилиста» на домашней арене, где были проиграны все четыре матча. Сейчас за команду из Екатеринбурга выступают старые знакомые Шейн Принс и Райан Спунер, которые недавно блистали в составе «зубров». В предыдущем поединке «Автомобилист» встречался с ЦСКА, где уступил армейцам в овертайме – 2:3.

Перед игрой в турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимало 6 строчку, такая же позиция была и у «Автомобилиста» на Востоке.

ОБЗОР МАТЧА

С первых минут зрители смогли насладиться бодрой игрой обеих команд. Уже на второй минуте после стартового свистка Александр Суворов вывел «Динамо» вперед – 0:1. После взятия чужих ворот, минчане сразу же пропустили шайбу в свои. Хоккеисты «Автомобилиста» воспользовались ошибкой наших игроков и вышли два в одного, где Сергей Шумаков спокойным броском сравнял счет – 1:1. На 11-ой минуте красивый гол оформил Никита Трямкин. Игрок команды из Екатеринбурга пробросил шайбу себе на ход, затем проехал за ворота Колосова и с угла забросил шайбу – 2:1. Штурм хозяев на этом не закончился. Отрыв в счете увеличил Дмитрий Куликов - 3:1. Первый период остался полностью за хозяевами, которые сделали ставку на активный прессинг и всеми силами угрожали ворота Алексея Колосова.

Второй период белорусская команда играла намного активнее, чем в первом. Марио Кемпе и Маттиас Теденбю выровняли ситуацию в матче - 3:3. Однако, удержать и увеличить счет минчане не сумели. Автомобилисты включили "максималку". Сергей Шумаков и Брукс Мэйсек за три минуты поразили ворота Колосова - 5:3. Динамовцы не раз угрожали воротам соперника, но голкипер действовал надежно.

В третьей части поединка «зубры» не смогли перевернуть ход игры. Вновь отличились игроки «Автомобилиста». Ефим Гуркин и Александр Щемерев разгромно увеличили преимущество своей команды - 7:3. В оставшееся время счет не изменился - минское «Динамо» потерпело крупное поражение.

Следующую игру минчане проведут дома против питерского СКА. Матч состоится 25 сентября в 17:20.