Коронавирус в Беларуси, последние новости на 23 сентября 2021 года: отсутствие вакцины Pfizer, приостановка медосмотров и прививка против гриппа во время COVID-19

Рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Беларуси - 1989 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Беларуси. Их зарегистрировали 1989, сообщили в Минздраве. Это абсолютный рекорд за всю историю пандемии. Выписаны из больниц за сутки 1490 пациентов. А всего с начала пандемии в Беларуси было зарегистрировано 522 275 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 507 413 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 4041 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией. Это значит, что за сутки умерли 13 человек - это снова рекорд.

Почему в Беларуси нет вакцины Pfizer?

В среду, 22 сентября, в Гродно прошел прямой эфир по борьбе с коронавирусом.

Бывший министра здравоохранения, а сейчас – глава Гродненской области Владимир Караник ответил на вопрос, почему в Беларуси нет вакцины Pfizer против коронавируса.

– От других производителей должны быть обращение к Беларуси с просьбой зарегистрировать свой препарат у нас. Тот же Pfizer и остальные производители, насколько мне известно, с такими запросами не обращались, - утонил Владимир Караник.

Профилактические медосмотры в поликлиниках приостановлены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Профилактические медосмотры в поликлиниках приостановлены

Министерство здравоохранения Беларуси временно отменило профилактические медосмотры в поликлиниках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проведение профилактических медосмотров приостанавливается до стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

– Попасть в поликлинику теперь можно только с признаками заболевания - ОРИ, коронавируса, а также для получения экстренной и неотложной помощи, - сообщили в пресс-службе.

Прививка против гриппа или против COVID-19?

Если человеку нужна вакцинация против двух инфекций (гриппа и коронавирруса), то нужно следовать определенному порядку. Об этом рассказала заведующая отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероника Высоцкая.

В частности, в первую очередь нужно сделать прививку против COVID-19 (полный курс), спустя 14 дней после завершения полного курса вакцинации против коронавируса, можно сделать прививку против гриппа.

Она также рассказала, эффективны ли прививки против COVID-19 против новых вариантов вируса. По ее словам, в настоящее время «ученые не выявили escape-мутантов, которые по-настоящему «ускользают» от действия нейтрализующих антител».

Читайте также:

ВОЗ считает, что «дельта» вытеснила другие штаммы COVID-19

Однако новые мутированные штаммы продолжают выявлять и наблюдать (подробности).

В приложении «Путешествую без COVID-19» могут появиться сведения о прививках и перенесенном заболевании

Приложение сможет интегрировать данные из национальных информационных систем (подробности).

Белорусские медики сказали о влиянии прививки от коронавируса на потенцию

А также объяснили, почему в Беларуси не вакцинируют против COVID-19 беременных женщин (подробности).