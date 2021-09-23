Белорусские художники нарисовали портреты абонентов мобильной связи. Их основа – данные life:)

Художники проекта.

life:) изучил мобильные привычки своих абонентов и с помощью белорусских художников и иллюстраторов нарисовал шесть портретов. Вот, что получилось.

В основу картин легли статистические данные life:): любимые приложения, длительность разговоров, количество SMS, модели смартфонов, объем трафика и другие показатели. На основе шести описаний художники и иллюстраторы изобразили портреты абонентов. В проекте приняли участие Леонид Нестерук, Павел Омелюсик, Сергей Савич, Александра Страшко, Вадик Тищенко и Всеволод Швайба. Каждый мастер работал в своей авторской технике.

Главный поглотитель трафика

Мужчина-фотограф, 53-57 лет. Живет в крупном районном центре. Увлечен своим делом, поэтому активно грузит фото на стоки, в соцсети и тематические паблики. Интернет на мобильном работает практически нон-стоп. В месяц использует от 1 до 1,53 терабайта трафика. Если перевести это в фильмы и картинки, то 1 ТБ хватит на то, чтобы выложить в сеть 250 000 фотографий, просмотреть более 500 часов HD-видео и скачать 6,5 млн файлов-документов Word, PDF и презентаций.

Художник Вадик Тищенко: «Это иллюстрация в стиле наивного искусства, ар брют с элементами шуточного кубизма. Герой прилагает усилия, чтобы жить красиво. Среди панелей, серости он как будто освещает окружающее пространство. Как-то я позвонил маме и спросил, какие комичные элементы стиля одежды могут быть у мужчин ее возраста. Мы обсудили растянутые шорты, я подумал, что они могут носить шлепанцы на носки. Частично это и нашло отражение в иллюстрации. Рубашка у фотографа – под американскую, возможно, она еще с 80-х годов, «монтановская».

Самый молчаливый абонент

Ноль звонков во все сети – это про нее. Женщина-интроверт, которая оберегает свое личное пространство и исключает любое живое общение по мобильному телефону. Бытовые и рабочие вопросы старается решать онлайн. Заказывая пиццу или суши, всегда в приложении отмечает пункт «не перезванивать» и с удовольствием пользуется возможностями бесконтактной доставки, чтобы лишний раз не пересекаться с курьером.

Художница Александра Страшко: «На картине девушка, которая ведёт затворнический образ жизни, мало общается не только онлайн, но и офлайн. Она улыбается, но никто не может сказать точно, что скрывает эта загадочная улыбка. Розовые глаза как бы намекают нам, что девушка всю ночь мониторит YouTube и Instagram. Голуби символизируют голубиную почту и отстраненность моей героини. Это друзья, с которыми она лучше всего находит общий язык. Рисуя картину, я вдохновлялась фовизмом».

Самый разговорчивый абонент

Реальная жизнь для него лучше, чем виртуальная. Молодой мужчина, живет в Минске. Онлайн-общению предпочитает живые встречи, не разделяет восторга от современных технологий. Между «написать в мессенджере» и «позвонить» выберет второе. В среднем в месяц наговаривает по мобильному более 280 часов! Это почти 12 суток непрерывного диалога с близкими, коллегами и друзьями. Любит посмотреть хорошее кино и любимые YouTube-каналы.

Художник Сергей Савич: «Я не отношу стиль своих картин к какому-то определенному, просто рисую так, как вижу или как умею. На этой картине – молодой мужчина, постоянно разговаривающий по телефону. Вероятно, он находится на даче и делится с друзьями мыслями о том, как классно летом на природе, где кругом лес и все красивое, «а вот вы в городах сидите в этой духоте».

Самый продвинутый пользователь (женский образ)

Женщина 35-37 лет, из областного центра. Уверена, что жить надо активно и интересно, не зацикливаясь только на карьере, семье или доме. Регулярно общается в мессенджерах, там же решает рабочие вопросы с коллегами. В среднем использует 6 ГБ трафика в месяц. Каждое утро начинает с Instagram. Любит интернет-шопинг.

Художник Леонид Нестерук: «Я зацепился за фразу «каждое утро начинает с Instagram». Отсюда и «плитка» с характерными искажениями, которые получаются, если разбить одно изображение на несколько постов. Я очень люблю фотографии, в которых акцент сделан на геометрию самой картинки, а не на сюжет или смысл. Поэтому выражение лица персонажа – нейтральное, а геометрию создаёт прямоугольник тёплого света, который выхватывает часть лица и фона».

Самый продвинутый пользователь (мужской образ)

Мужчина, около 40 лет. Живет в Минске. Уверен, что надо идти в ногу со временем и наслаждаться преимуществами мира технологий. Берет от онлайна все: оплата счетов, покупки, заказ еды, бесконтактная оплата на кассе смартфоном, контроль за балансом мобильного телефона. Получает информацию через сервисы Google, пользуется ими на работе. В месяц расходует около 6 ГБ трафика. Не сидит на месте, любит путешествовать по Беларуси.

Художник Павел Омелюсик: «Мы видим уверенного в себе мужчину, у которого все состоялось и все хорошо. Он знает, куда идет и что делает. Но при этом человек очень творческий и сам по себе интересная личность. Свободный, много путешествует. Любит хорошо покушать и стильно одеться. У него есть семья, дети и любимое хобби. Вначале мне показалось, что образ очень похож на меня. Но в итоге получилось много отличий, особенно визуальных. В принципе, автопортрет, только в другом измерении.

Сам образ я сделал в виде наброска. Как будто я еду в метро, иду по улице или сижу в кафе и вижу этого человека. С его историей. Город, в котором он живет, вся жизнь, которая пролетает вокруг него. Можно сказать, что это набросок прохожего».

Самый преданный абонент

Он принимает решения всерьез и надолго. Подключился к life:) в декабре 2005 года и продолжает быть верным абонентом более 15 лет! В телефонных беседах по-мужски неразговорчив, говорит коротко и по делу. Входящих звонков в месяц – от 15 до 148 минут. Не зависает в мессенджерах и соцсетях нон-стоп. Самое активное время, когда он пользуется интернетом, как правило, с 16:30 до 20:00. Вечера оставляет на общение с близкими, домашние заботы, чтение книг перед сном и другие личные вопросы.

Художник Всеволод Швайба: «Само описание абонента создает ощущение серьезного, четкого, ровного человека. Поэтому я решил сделать появление человека из темноты. Человека, характер которого виден не сразу. Большинство его потаенных углов скрыто. Он достаточно уверен в себе, знает цель, к которой идет, но мы не можем его сразу «раскусить». Поэтому половина лица осталась где-то в глубине пространства, вторая половина выявлена освещением справа. Герой изображен впаянными в лицо каллиграфическими линиями – это символ хаоса нашего мира, но в то же время в этом хаосе есть гармония, она вплетается в серьезное лицо. Но все равно это лицо остается четким, серьезным и знающим себе цену.

Идея этого портрета пришла ко мне ночью. Я принял душ и вышел из ванной в темное пространство. Там я посмотрел в зеркало. Освещение упало ровно справа на мое лицо. Мне это понравилось, и так появилась идея воплотить это освещение в образе абонента».

life:) ищет двойников

Мобильный оператор ищет шесть реальных белорусов, которые похожи на нарисованные портреты. Каждому из них life:) подарит пакет безлимитной связи на год на тарифе Все включено (безлимит звонков в любые сети, трафика и SMS). Критерий выбора единственный – внешнее сходство с одним из портретов. В конкурсе могут принимать участие абоненты любого мобильного оператора.

Как принять участие?

1. В социальной сети Instagram найдите аккаунт @life.abonent.

2. В профиле аккаунта вы увидите шесть постов с фотографиями портретов художников. Под конкретным портретом достаточно написать комментарий «Я похож (-а)» / поставить «+» и иметь открытый профиль с наличием там своей фотографии (для сравнения схожести).

Итоги конкурса life:) подведет 11 октября с размещением результатов в Instagram-аккаунте @life.abonent.

Проект «Портрет абонента» реализуется при поддержке Белорусского союза художников.