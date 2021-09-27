Когда топят в квартирах, кожу от сухости спасут цветы в горшках, маска и прогулка под дождем: советы белорусского специалиста по фитооздоровлению

Терапия для кожи. Фото: pixabay.com

«У вас уже затопили, батареи потеплели?» - этот вопрос один из самых популярных осенью. Когда холодает, одна из главных целей – просто согреться. Но горячие батареи – враг нашей коже.

- Это кажется парадоксом, но сухость кожи у многих начинается не летом, не в жару, а осенью и зимой, с началом сезона отопления, - говорит практикующий биолог, преподаватель, фитооздоровитель Ольга Дзюбан. - Дело в том, что летом, даже если жарко, влажность воздуха достаточно высокая. Зимой – наоборот: в квартирах, офисах, где работают батареи, влажность воздуха стремится к отметке как в пустыне Сахара. В итоге кожа более интенсивно испаряет со своей поверхности влагу, в воздухе в помещениях сухо - и здравствуйте шелушения и сухость.

Основная задача в это время - помочь липидному барьеру стать более целостным и привнести влагу. Вот короткая инструкция: перво-наперво пить больше воды, а еще поставить в комнату, где вы проводите много времени, несколько цветов в горшках, которые требуют частого полива (например, венерин волос, бегонии). Листья растении испаряют со своей поверхности воды в 60-70 раз больше, чем если бы вода испарялась с такой же площади лужи!

- А что делать с содержимым косметички?

- Ревизия не помешает, ведь гардероб мы уже сменили. Я посоветовала бы в холодное время года пользоваться кремом или сывороткой с высокомолекулярной гиалуроновой кислотой. Она создаст на лице незаметную пленку с порами, которая поможет удержать влагу. По возможности, пользоваться ночным кремом с омега-3-жирными кислотами (с маслом косточек смородины, рыжиковым, бораго). Они помогают восстановить липидный барьер не только изнутри, но и снаружи.

Ольга Дзюбан добавляет, что и в свой рацион хорошо бы добавить источники омега-3-жирных кислот. Это и рыба - лосось, сельдь, скумбрия, - и семена чиа (шалфея испанского), конопли, льна, а еще морские водоросли и различные масла - льна, рыжика, горчицы, конопли. Не забывайте про брокколи, цветную капусту и шпинат.

- Кстати, правду ли, что для кожи лица полезно гулять на улице, когда идет мелкий-мелкий дождь?

- Если при этом температура выше 10 градусов, то влажный воздух действительно как вкусный увлажняющий лимонад для лица. Молекулы натурального увлажняющего фактора, природного глицерина и гиалуроновой кислоты в это время насыщаются недостающей влагой. Особенно полезно в такое время походить без косметики и дать возможность нашей коже сполна «попить» чистой дождевой воды. Кстати, если в доме у вас установлен увлажнитель воздуха – то кожа отблагодарит вас своим внешним видом, и в этом случае можно обойтись и без цветов в горшках.

ЕСТЬ ВОПРОС

Кефир и йогурт без добавок помогут при розацее, акне и фотостарении

- Прямо сегодня сделать себе маску на 5-7 минут с пробиотиками: намажьте толстым слоем кефир или йогурт с живой закваской бактерий без фруктовых добавок на лицо и зону декольте. Нас интересует, в основном, Streptococcus termophilus - эти бактерии помогают бороться с розацея, акне, фотостарением, повышают выработку церамидов и присутствуют практически во всех кисломолочных продуктах. Такую маску можно делать 2-3 раза в неделю курсом 1 месяц, потом сделать перерыв на месяц и вновь повторить. Посмотрите, как откликнется на нее ваша кожа.

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