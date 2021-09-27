Свиной жир, «пчелиная тряпочка», капустный лист - что рекомендует при болях в суставах народная медицина

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Методы помощи больным суставам у народной медицины разнообразные. В этом мы убедились, получив первые письма читателей для проекта «Народные рецепты: миф или правда - проверяем с врачом». Мы попросили рассказать, какими бабушкиными рецептами вы пользуетесь, даже если они кажутся совершенно невероятными и экзотичными. И вот что узнали.

«Полгода выпрашивала «пчелиную тряпочку» у пчеловода»

- Много лет болит коленный сустав. Лечение проходила разное с разной степенью эффективности - физиотерапия, лекарства…Врачи говорят, что это все только тянет время, а операцию придется делать рано или поздно. С каждым годом и правда колено болит все чаще и дольше, - пишет 45-летняя минчанка Ирина. - Кто-то посоветовал найти кусок материи, которым укрывают в ульях пчелиные семьи на зиму. Мол, эта тряпочка настолько пропитывается прополисом и другими полезными пчелиными веществами, что становится лечебной. В деревне у подружки есть знакомый пчеловод. Мы от него полгода не отставали с этой тряпочкой, пока он наконец-то не пожертвовал ее мне. На вид - кусок холста, затвердевший от воска, пахнет мёдом. Перед применением его надо немного разогревать, чтобы смягчился. Так я и сделала. А когда приложила на несколько часов к колену - такого облегчения не испытывала давно! Использовала много раз эту «пчелиную тряпку». Теперь вот снова поеду к пчеловоду на поклон - за новой. Потому что со временем эффект ее ослабевает.

«Деревенских родственников предупредила, чтобы приберегли для меня «сеточку»

А вот Мария из Заславля нашла народное средство для лечения артроза колена среди… свиных разрубов и сала на рынке. Вот что она написала:

«Страшно сказать, сколько денег я потратила на лечение артроза колена. Еле ходила - так было больно. Поэтому на дорогие лекарства денег не жалела. Полегчало. А после коронавируса все вернулось с новой силой. И не то чтобы жалко денег, а организм пощадила - столько лекарств уже было! Начала искать народные рецепты. Пробовала разное, а помог свиной нутряной жир - жировая сеточка, в которой мама когда-то вкусные котлеты жарила. Использовала его просто - накладывала на больное колено, сверху полиэтилен и ткань. Как компресс. И действительно полегчало. Лечиться так надо месяц. Нашла я эту сеточку только на Комаровке в Минске, но уже всем родственникам деревенским приказала, чтобы приберегли ее для меня, когда будут свиней колоть».

Кому капуста, кому - золотой ус с медом

При больных суставах применяют и разные растения - кто с грядки, кто на подоконнике выращивает.

- Суставы о своем существовании начали напоминать с возрастом - то плечо, то ноги. Не то чтобы невыносимая боль, но неприятно. А так как я сторонница народной медицины, спасаюсь капустой, - поделилась Наталья из Житкович. - Точнее, капустными листами - прикладываю их к плечу или колену на несколько часов, приматываю бинтом эластичным, и они оттягивают боль. Точно так же спасаюсь от головной боли, которую не вылечить таблетками - кладу на нее капустный лист. Что интересно, после своей «миссии» свежие капустные листы становятся мягкими и безжизненными, как тряпка.

- Моя бабушка лечила больное колено настойкой золотого уса. Сколько помню, у нее на подоконнике была всегда пару горшков с этим растением, она настаивала его на водке, а потом втирала в колено, - пишет Светлана. - Мама моей подруги лечила больные ноги таким же образом настойкой сабельника. А еще, помню, в бане она втирала в ноги мёд, когда тело распарится хорошенько. Говорит, после такой «спа-процедуры» три дня не ходит, а летает.

Когда мы попросили прокомментировать эти народные рецепты специалиста, оказалось, что у каждого из них есть объяснение (см. КОМПЕТЕНТНО). Но врач предупредила, что средства народной медицины рекомендуется использовать в комплексной терапии с учетом противопоказаний и ограничений к их применению (например, беременность, детский возраст, хроническая почечная и печеночная недостаточность, индивидуальная непереносимость отдельных компонентов растений). И еще важный момент - местные средства на основе народных рецептов не следует применять при воспалительных заболеваниях суставов в период обострения.

КОМПЕТЕНТНО

Из свиного сала можно приготовить крем, а капустный лист лучше размять. Но сначала - диагноз врача!

Народные рецепты наших читателей комментирует Елена Владимировна Кундер, доктор медицинских наук, профессор кафедры кардиологии и ревматологии БелМАПО:

- Холщовый лоскут, пропитанный прополисом, цветочной пыльцой и продуктами жизнедеятельности пчел (прополисный холстик или положок), применяется как наружное средство и обладает противовоспалительным, антисептическим и согревающим действием. Пчеловодами давно подмечены лечебные свойства положка, поэтому он используется для лечения и профилактики простудных заболеваний и болезней суставов. Холстик применяется при остеохондрозе, остеоартрозе, растяжении связок. При артрите его использование допускается вне обострения.

Свиное сало применяется в народной медицине в расчете на его согревающее действие. Существуют различные методы применения свиного жира при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Кроме компресса, который упоминает читательница, на его основе можно приготовить крем (0,5 мл свежего молока, 10 мг молотого красного перца и 50 г свиного сала) или смешать его с крупной кухонной солью для натирания болезненных суставов. Необходимо помнить, что тепловые процедуры активизируют кровообращение и могут усилить отечность, поэтому использование данного народного средства возможно только при отсутствии признаков воспаления в суставах.

Золотой ус обладает противовоспалительным эффектом, способен оказывать обезболивающее действие, устраняет отек и улучшает обменные процессы в тканях. Настойку из растения принимают внутрь или используют местно.

Сабельник применяют в виде отвара или настойки местно или внутрь при артрозах и артритах вне обострения. Целебные свойства мёда, в том числе при дегенеративных заболеваниях суставов и позвоночника, известны с давних пор.

Капустный лист - популярное средство народной медицины. Перед использованием его рекомендуется размять или сделать на нем несколько надрезов чтобы выделился сок. Можно также лист разогреть любыми удобными способами. Усиливают его лечебный эффект мёд, сливочное или камфорное масло, горчичный порошок, соль. Прикладывание капустного листа может быть эффективным в комплексном лечении артроза, подагрического артрита, бурситов, растяжении связок, пяточных шпор.

Необходимо принимать во внимание, что заниматься самолечением непозволительно. При возникновении жалоб следует обратиться к врачу для установления диагноза и назначения лечения. При остеоартрозе важной составляющей терапии является местное противовоспалительное лечение. Прежде всего кремы, содержащие нестероидные противовоспалительные средства.