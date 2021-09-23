«Многие минчане уже высказывают недовольство»: специалист объясняет, когда батареи должны быть чуть теплыми, а когда - горячими

Обычно тепло в жилые дома давали к середине октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» уже писала, что так рано минчан к теплу подключали впервые за несколько десятилетий. В 2021-м в столице соцсферу – школы, детсады, больницы, поликлиники - начали подключать к отоплению с 20 сентября, жилые дома с 22 сентября, а некоторые, по нашим данным, и вовсе с 21-го.

- За три рабочих дня, 22, 23, 24 сентября, к отоплению должны быть подключены все потребители в жилом фонде, - сообщила на пресс-конференции исполняющая обязанности заместителя гендиректора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Валентина Гридюшко. – По данным на 9 утра 23 сентября тепло уже подано в 2,5 тысячи минских домов, график соблюдается. В пятницу последний потребитель должен получить отопление. Графики подключения составляются совместно с теплоснабжающими организациями.

В день запуска отопления в доме специалисты организации стараются развоздушить систему, чтобы грели все батареи в квартирах, и сразу же проводят регулировку.

- Так что если батареи еле теплые после включения отопления – это нормально, потому что температура наружного воздуха еще не минус. А многие минчане уже высказывают по этому поводу недовольство. Но в первые часы запуска отопления батареи могут быть и горячими – это тоже нормально. Потом, после регулировки, они станут теплыми, то есть придут в режим в соответствии с температурой наружного воздуха. 82 аварийные бригады, созданные на время подключения тепла, готовы к работе.

- Валентина Александровна, - спросила «Комсомолка», - ходят слухи, что малоэтажные дома, хрущевки, подключают к отоплению быстрее, чем высотки?

- Это не так. Разницы, какие дома подключат в первую очередь – малоэтажные или высотные, - нет. Все делается по плану.

- На подъездах минских домов на днях появились объявления с контактными телефонами диспетчерских ЖЭУ куда надо обращаться по вопросам работы системы отопления. Это сделано для того, чтобы не перегружать звонками службу 115?

- Такие объявления мы вывешивает ни первый год. В дни подключения тепла служба 115 обычно звонками перегружена, а наша главная цель – чтобы человек мог дозвониться, рассказать о проблеме, если она есть, и не нервничать по этому поводу. Да и оперативность выполнения работ будет выше.

ЕСТЬ ВОПРОС

- Прошлая зима запомнилась минчанам авариями на теплосетях. Были ли сделаны выводы и как летом велись работы?

- Были аварии на тепловых сетях. В нашем составе находится УП «Минсккоммунтеплосеть», которое из этой ситуации тоже сделали выводы. За 9 месяцев ими были заменены 49 километров сетей, что составляет 90% к годовому плану, который 54,5 километра.

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