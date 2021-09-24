«Это или знаменитый наш «пiсьменнiк», или кто-то, связанный с войной»: спросили, почему улица Беды в Минске называется именно так

Почему улица Беды в Минске называется именно так? Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В центре Минска, недалеко от Комаровки, есть улица Беды. Названа она в честь дважды героя Советского Союза, заслуженного летчика СССР Леонида Игнатьевича Беды.

В годы войны он совершил 214 боевых вылетов на штурмовике Ил-2, а после окончания Великой отечественной служил в разных частях страны, был первым заместителем командующего 26-ой воздушной армией, затем - командующим авиацией Белорусского военного округа.

Погиб Леонид Беда в 1976 году в автокатастрофе. Случилась она 26 декабря и унесла жизнь не только выдающегося летчика, но и председателя президиума Верховного Совета БССР Федора Сурганова (в Минске их улицы фактически соседствуют друг с другом).

В 2013-ом году «Комсомолка» уже интересовалась у минчан, в честь кого названа улица Беды. Сейчас решили повторить эксперимент, но уже в формате нашего ставшего уже традиционным видеоопроса.

Посмотри наше новое видео – там много интересных, удивительных и правильных (в той или иной степени) ответов.

Смотреть видеосюжет Леонид Беда: что минчане знают о советском военном летчике

Ну а почему видеоопрос становится традиционным? Дело в том, что на улицы Минска (и уже не только столицы, но, к примеру, и городка Раков) мы выходим не в первый раз.

Так «Комсомолка» была на улицах Наполеона Орды, Льва Сапеги, Янковского. Гуляли в парке Янки Купалы, где, к слову, зачитывали стихотворение - «Спадчына» - и просили назвать автора классического произведения школьной программы.

Прогулками по улицам и паркам, мы, к слову, не ограничиваемся – интересуемся и «большими формами»: снимали видео на проспектах Машерова и Рокоссовского. Но и проспекты – тоже не все: вот тут видео, которое мы сняли на бульваре Мулявина. А еще мы заехали на удивительную во всех смыслах тихую столичную улочку с громким названием – «улица Третьего сентября»: вот тут можно посмотреть видео с версиями прохожих, почему ее назвали именно так, а не иначе. Ну а в Ракове мы оказались тоже не просто так, был повод - там есть улица «17 сентября», тихая и уютная. Всех кого мы там встретили, мы спрашивали: какое событие случилось в эту дату, чтобы назвать так улицу (кстати, улица 17 сентября есть в Ошмянах, Бресте, Гродно…Вот тут очень интересный материал в продолжение темы).

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Кстати, число "17" - не единственная дата в сентябре, которая дала название улице. Вот тут - про то, почему улица Третьего сентября называется именно так.

Янка Купала - один из классиков белорусской литературы. Но знают ли минчане - случайные прохожие, - что бессмертную «Спадчыну» написал именно он, а не Якуб Колас? (вот по этой ссылке наш опрос, посмотрите, это интересно)

Что знают - и могут рассказать - минчане о Владимире Мулявине и созданных им бессмертных "Песнярах". Вы думаете, многое? Вот тут видео, посмотрите

Один из проспектов в столичной Серебрянке назван в честь Рокоссовского, туда мы и отправились – интересовались, что минчане могут рассказать о прославленном маршале, к слову, единственном в истории СССР маршале двух стран - СССР и Польши.

Еще один проспект назван в честь Петра Машерова, который был руководителем БССР около 15 лет. Мы решили узнать у минчан, что они знают о Машерове и узнают ли его на одном из трех фотографий - вот тут про это

В Минске есть улица, носящая имя гетмана Великого княжества Литовского Льва Сапеги, которое ассоциируется со знаменитым Статутом ВКЛ, передовой конституцией своего времени. Видеоопрос на этой улице - здесь

А вот тут - о том, что знают минчане о Наполеоне Орде.

"Улица точно названа в честь актера Янковского? Но только какого из них?": наш опрос в микрорайоне Сухарево