Коронавирус в Беларуси, последние новости на 24 сентября 2021 года: частое психическое последствие COVID, старт вакцинации «Спутник Лайт» и определение вируса у детей

В Беларуси продолжает возрастать заболеваемость коронавирусом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Статистика в мире и Беларуси

В мире - четвертая волна пандемии, медики продолжают регистрировать все новые случаи инфицирования коронавирусом. Так согласно данным ресурса worldometers.info на 22.00 часов 23 сентября во всем мире COVID-19 был диагностирован более чем у 231,126 миллиона человек, из этого количества, к счастью, большинство выздоровели - 207,839 миллиона пациентов были выписаны. Однако скончались с начала пандемии 4 миллиона 736 тысяч 558 человек, заболевших коронавирусом по всему миру.

За прошедшие сутки в лидерах по новым выявленным случаям были: Великобритания, Индия, Россия, Филиппины и Иран. Беларусь по этому показателю оказалась на 27-ом месте.

Не так давно и в белорусском Минздраве констатировали начало четвертой волны. На среду, 23 сентября, официально сообщалось о 1973 новых выявленных случаях коронавируса, 1523 выписанных пациентах и 13 смертях.

- С начала пандемии в Беларуси, в общем, было зарегистрировано 524 тысячи 248 случаев подтвержденного коронавируса. Из этого числа выздоровели 508 тысяч 936 пациентов. За весь период пандемии в Беларуси умерли 4 тысячи 54 человека с выявленным коронавирусом, - прокомментировали в Минздраве.

В Беларуси начали прививать однокомпонентной вакциной против коронавируса. Фото: pixabay.com

Также сообщили в ведомстве и новые данные по массовой вакцинации против COVID-19. Первой дозой вакцины уже привились более 1,942 миллиона белорусов. Из этого числа прошли полный курс вакцинации 1,548 миллиона человек.

Старт вакцинации «Спутник Лайт» в Минске

Раньше сообщалось, что в Беларусь в начале сентября поступила партия из 250 тысяч доз однокомпонентной российский вакцины «Спутник Лайт». С 22 сентября, когда препарат прошел контроль качества, вакцину начали поставлять в регионы Беларуси. Во все шесть областей и в столицу направили по 30 тысяч доз «Спутника Лайт».

А уже 23 сентября в Минске были сделаны первые прививки «Спутник Лайт». «Пионерами» стали студенты Белорусского государственного медуниверситета - их привили прямо в университетском корпусе.

«Спутник Лайт» в Беларуси намерены использовать для вакцинации и ревакцинации после перенесенного коронавируса. Ранее сообщалась, что именно «Спутником Лайт» будут прививать студентов - молодых людей в возрасте до 23 лет.

В России хотят зарегистрировать вакцину против COVID-19 для подростков. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Вакцина от «ковида» для подростков

К слову, в России уже поданы документы для регистрации вакцины от коронавируса и отдельно для подростков. Соответствующий пакет документов в российский Минздрав передал Центр имени Гамалеи, пишет ТАСС.

Если вакцину против COVID-19 для подростков зарегистрируют, то вакцинация так же будет добровольной и только при согласии родителей или опекунов (других законных представителей).

Как родителям выявить коронавирус у ребенка?

В свою очередь, белорусские медики заявляют, что дети пока еще, в основном, являются переносчиками коронавируса. То есть у них «ковид» чаще протекает бессимптомно.

Однако, по словам главврача Могилевской детской областной больницы Игоря Каско, коронавирус опасен для организма ребенка развитием мультисистемного воспалительного синдрома. Изменения в органах и тканях появляются спустя 1 - 2 недели после болезни.

- К счастью, мультисистемный синдром встречается редко, - добавил Игорь Каско.

Родители должны быть внимательными и обратить внимание на сыпь на теле у ребенка, увеличившиеся лимфоузлы - это может быть первыми предвестниками мультисистемного течения заболевания.

Еще главврач Могилевской детской облбольницы добавил, что в Беларуси возрастает число случаев COVID-19 с выраженными симптомами, а количество бессимптомных случаев, напротив, снижается.

- Коронавирус у детей сопровождается высокой лихорадкой, выраженными катаральными явлениями со стороны дыхательных путей, - уточнил специалист.

А вот ринореи или сильного насморка обычно при коронавирусной инфекции не бывает. У детей могут пропадать вкус и обоняние, как и у взрослых, только возвращаются они быстрее.

В завершение доктор подчеркнул, что родителям не стоит ставить диагноз самостоятельно, а нужно обратиться к педиатру.

После перенесенного коронавируса у людей теряется ясность мышления. Фото: pixabay.com

Перенесенный «ковид» ведет к делирию

Американские ученые выяснили, что самым распространенным последствием коронавируса для психи является делирий.

У многих перенесших COVID-19, как выяснили исследователи, происходят нарушения психики. И самая частая постковидная дисфункция - делирий. Это психическое нарушение ученые из Мичиганского университета диагностировали почти у 73% переболевших коронавирусом.

Делирий является довольно серьезным нарушением психики. У заболевших находят нарушение ясности мышления и повышенное возбуждение.

Однако отмечается, что делирий возникает чаще всего у людей, которые переболели коронавирусом в тяжелой форме и вынуждены были пройти через интенсивную терапию.

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