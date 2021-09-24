В Беларуси проходит III Форум по вопросам общественного здоровья

Форум стал традиционной диалоговой площадкой для общения и обмена опытом в формате открытого диалога по теме общественного здоровья с участием государства, руководителей органов и организаций здравоохранения, бизнеса, общественных организации , академического сообщества.

Главная идея Public Health Forum – свободная коммуникация, налаживание связей и партнерства, обсуждение общественно важных инициатив и проектов. Организатором форума выступает государственное учреждение образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования» при поддержке компании Danone Беларусь.

В рамках третьего ежегодного Форума по вопросам общественного здоровья на базе ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования» проходит научно-практическая конференция с международным участием, участники которой обсудят широкий спектр вопросов, связанных с общественным здоровьем и здравоохранением: профилактика неинфекционных заболеваний, оказание медицинскои помощи пациентам с синкопальными состояниями, факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, снижение рисков для здоровья человека, питание и здоровье.

В рамках Public Health Forum также проходит круглый стол, посвященный вопросам управления рисками, на котором будут представлены результаты национальных исследований о распространенности неинфекционных заболеваний среди различных групп населения Республики Беларусь и обсуждены направления и уровни их профилактики с учетом международного опыта.

«Белорусская система здравоохранения подчеркивает ведущую роль профилактической медицины в сохранении здоровья граждан. В нашей стране важный акцент сделан на вопросах профилактики и аспектах общественного здоровья. В рамках нашего уже ставшего традиционным форума и научно-практической конференции для медицинских работников планируется представить отечественный и зарубежный опыт в сфере общественного здоровья и обсудить различные подходы к охране и укреплению здоровья населения, профилактике, увеличению продолжительности активной жизни и трудоспособности», — отметил ректор БелМАПО Алексей Чуканов.

В работе форума принимают участие ведущие ученые и специалисты, представители органов государственного управления и государственных учреждений Республики Беларусь, Российской Федерации, а также известные зарубежные эксперты.