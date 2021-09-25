Коронавирус в Беларуси, последние новости на 25 сентября 2021 года: больницы во время 4-й волны COVID, вирус атакует по-другому, а в мире снижается заболеваемость

Специалисты кафедр инфекционных болезней медуниверситетов и БелМАПО выезжают в больницы по всей Беларуси и оказывают практическую и методическую помощь врачам на местах. Фото: Иван Макеев

Новый суточный рекорд заболеваемости коронавирусом за сутки установлен в Беларуси – заразились 1994 человек. А всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 526 тыс. 242 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 510 тыс. 304 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таковы свежие данные Минздрава.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 066 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

Что происходит в больницах Беларуси во время четвертой волны коронавируса?

По данным министерства, в республике в настоящее время перепрофилировали достаточное количество больниц для лечения пациентов с COVID-19.

Также там добавили, что больницы в Беларуси обеспечены лекарствами и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Напомним, что в республике началась четвертая волна коронавируса.

«В настоящее время, несмотря на эпидемический подъем есть возможность оставить часть отделений для оказания высокотехнологичной и специализированной помощи по другим нозологиям. В каждой области и Минске, в зависимости от развития эпидситуации, предусмотрен план дальнейшего перепрофилирования коечного фонда», – уточнили в пресс-службе Минздрава.

Там добавили, что проводят мониторинг больниц каждый день. В настоящее время перепрофилировано достаточно больниц, чтобы обеспечить медицинской помощью пациентов с коронавирусом.

В мире четвертую неделю снижается заболеваемость коронавирусом - уже уровень июля 2021 года. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Ситуация с коронавирусом в мире

В мире четвертую неделю снижается заболеваемость коронавирусом - уже уровень июля 2021 года. Такие выводы сделало российское информагентство ТАСС.

В сумме, по данным информагентства, в течение последней недели в мире было зарегистрировано 3,6 миллиона или на 0,2 миллиона меньше предыдущей недели новых случаев коронавируса. Таким образом, уже четыре недели подряд в мире падает количество диагностируемых случаев «ковида». В общем, уровень заболеваемости упал до июльских показателей.

Вирус атакует по-другому

Часть заболевших коронавирусом людей не теряет обоняние, потому что инфекция начала иначе проникать в организм и поражать желудочно-кишечный тракт, а не обонятельные луковицы. Об этом рассказал инфекционист, врач-педиатр Евгений Тимаков.

– Коронавирус изменил свои свойства и сейчас по-другому воздействует на организм. Больше затрагивает желудочно-кишечный тракт. Если раньше он больше поражал верхние дыхательные пути через носоглотку и обладал нейротропным действием, проникал в обонятельные луковицы поражал их, то сейчас он поражает не только носоглотку, но и кишечник, – пояснил медик.

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