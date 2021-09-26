Коронавирус в Беларуси, последние новости на 26 сентября 2021 года: антирекорд смертей, крик души известного белорусского инфекциониста и связь болезни с группой крови

С похолоданием вирус не отступил, и средства индивидуальной защиты остаются все такими же актуальными. Фото pixabay.com

Статистика в мире и Беларуси

Количество заболевших коронавирусом растет не только в Беларуси. В мире число зараженных COVID-19 достигло 232,159 млн, по данным ресурса worldometers.info на 22 часа 25 сентября. Выздоровели, согласно статистике на то же время, 208,773 млн человек, умерли за все время пандемии 4 миллиона 754 тысячи 909 человек. В лидерах по числу подтвержденных случаев COVID-19 США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия. Беларусь среди 223-х стран на общем 53-м месте. Ради интереса мы заглянули в самый конец списка. Там оказался Остров Св. Елены, который принадлежит Великобритании, но не является ее частью. На этом клочке земли с населением чуть более 4,5 тыс. человек в Атлантическом океане на 25 сентября было зафиксировано двое заболевших за все время пандемии, ноль смертей и все те же двое выздоровевших.

В мире число зараженных COVID-19 превысило 232 миллиона. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларуси в субботу 25 сентября официально сообщалось об 1 тысяче 987 новых случаях подтвержденного COVID-19. Общая цифра с начала пандемии - 528 тысяч 229 заболевших.

Выздоровели 511 тыс. 666 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За сутки были выписаны 1 тысяча 362 пациента. К счастью, высокий показатель выздоровевших: за сутки были выписаны 1 тысяча 362 пациента, а за все время - 511 тысяч 666 переболевших пациентов.

- За минувшие сутки выполнено 29 тысяч 522 теста. Всего в стране проведено 8 миллионов 362 тысячи 409 тестов, - сообщили в Минздраве данные по тестированию.

Впервые в Беларуси зафиксирована рекордная смертность с начала пандемии - 15 летальных исходов за сутки. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 081 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

Министр здравоохранения заметил, что белорусы снова стали забывать о защитных масках и перестали избегать скоплений людей

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич посетил «ковидный» госпиталь на базе 5-й городской больницы Минска, сообщает телеграм-канал Минздрава. Глава ведомства отметил, что в «красной зоне» очень важно наличие кислородных точек - и стационарных, и мобильных – и поставил задачу увеличить их количество.

Министр здравоохранения посетил "красную зону" одной из столичных больниц. Фото: телеграм-канал пресс-службы Минздрава.

Пообщавшись с пациентами, министр выяснил, что среди тех, кто находится в реанимации, нет ни одного привитого от коронавируса. В обычном отделении, где лечатся больные ковидом, только одна женщина рассказала, что привилась от коронавируса.

По словам Дмитрия Пиневича, холодное время года способствует распространению инфекции, а сами люди в который раз утратили бдительность.

- В последние месяцы многие белорусы стали забывать о необходимости носить защитные маски и избегать скоплений людей. Как итог - за несколько недель количество больных увеличилось. Очень хочется, чтобы люди понимали, что остановить рост заболеваемости в данной ситуации нам поможет только вакцинация, - подчеркнул министр.

Кислородных точек должно быть больше - и мобильных, и стационарных. Фото: Раиса ЮДИНА

Инфекционист предупреждает: с такими темпами многим может вдруг не хватить врачей, стационаров, кислорода, лекарств

Настоятельно рекомендует прививаться от коронавируса и известный инфекционист Никита Соловей. На своей странице в Фейсбуке он опубликовал эмоциональный пост, в котором обращает внимание на то, что пациенты с COVID-19 в считанные часы заполняют вновь открывающиеся стационары и отделения.

- Инфекция существенно помолодела, госпитализируются не только пациенты с хронической патологией, избытком веса и в возрасте старше 60 лет, но и возрасте от 20 лет, причем зачастую с уже имеющейся дыхательной недостаточностью, - рассказывает инфекционист. - Врачи многих учреждений здравоохранения так и не выходили с самых первых дней ковида в марте 2020 года, многие работают на пределе возможностей. Необходимых лекарственных средств, которые действительно доказали свою эффективность, хотелось бы иметь в десятки раз больше. Маски в транспорте и магазине не носим или носим их на бороде, необязательные мероприятия посещаем, физическое дистанцирование не соблюдаем даже в тех местах, где для этого сделана специальная разметка, и, самое главное, - не вакцинируемся!

Прививка от коронавируса в нынешней ситуации - спасение себя и своих близких. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Никита Соловей обращает внимания, что в реанимациях не встречал вакцинированных пациентов с COVID-19, а в стационарах их единицы.

- Не позволяйте сработать естественному отбору. Дружно собираемся семьями, берем пожилых родителей и детей старше 18 лет - и марш на вакцинацию! Ведь с такой динамикой заболеваемости в недалеком будущем многим может вдруг не хватить врачей, стационаров, кислорода и нужных лекарств, - говорит Никита Соловей.

Те, кто переболел ковидом, могут, по словам инфекциониста, вакцинироваться даже сразу после выздоровления, но с учетом сохранения иммунитета некоторое время послед заболевания, оптимально делать прививку в интервале трех-шести месяцев.

Как на риск заболеть коронавирусом влияет группа крови

Известный российский врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников порадовал обладателей первой группы крови. По его наблюдениям, они наиболее защищены от ковида. А вот люди со второй группой крови чаще всего болеют коронавирусной инфекцией.

Чья кровь сильнее? Фото: Павел МАРТИНЧИК

При этом врач сказал, что есть люди, которые вообще никогда не заболеют ковидом, и это не только первая группа. А у кого-то наоборот в организме большое количество рецепторов, реагирующих на коронавирус. Таких людей немного, но они меньше всего защищены от коронавирусной инфекции и летальных исходов от нее.

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