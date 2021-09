Музыка, дегустация и помощь животным: фестиваль Vulitsa ezha прошел в парке Dreamland

Фестиваль Vulitsa ezha: beer edition. 25 сентября 2021 года. Минск, парк Dreamland Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Большой фестиваль Vulitsa ezha: beer edition прошел в минском парке Dreamland 25-26 сентября.

В первый день фестиваля шёл дождь, но посетители смогли укрыться от непогоды под большим шатром. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главным событием фестиваля стало соревнование почти 50 пивоварен Беларуси на звание лучшей. Победителя выбирали зрители путем голосования.

Для любителей интеллектуального отдыха в парке Dreamland был организован паб-квиз «Мозгобойня» и специальный пивной лекторий, где проходили лекции, воркшопы и мастер-классы, презентации и семинары от мастеров-«бровараў».

На фестивальной площадке нашлось место и для братьев наших меньших.

На фестивальной площадке нашлось место и для братьев наших меньших. Волонтеры благотворительного объединения рассказали посетителям, как правильно ухаживать за питомцами, о характерах, привычках и повадках разных домашних животных.

В рамках фестиваля выступили группы «Галантерея», The Up!, No Comment Band, DAH, Panska Moc, Botanic Project.

DJ Pogodina на фестивале Vulitsa ezha: beer edition. 25 сентября 2021 года. Минск, парк Dreamland. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

