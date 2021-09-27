Коронавирус в Беларуси, последние новости на 27 сентября 2021 года: больше молодых пациентов с COVID-19, ход вакцинации и посещение поликлиник во время четвертой волны

В республике наблюдается рост заболеваемости COVID-19 Фото: Андрей АБРАМОВ

Минздрав опубликовал свежую статистику по коронавирусу в Беларуси. Так, на 26 сентября, за сутки в республике зарегистрированы 1 тыс. 974 новых случая COVID-19, выписаны из больниц 1 тыс. 629 пациентов.

Тем временем количество всех случаев заражения COVID-19 за время пандемии уже превысило отметку в полмиллиона. «Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 530 тыс. 203 человека с положительным тестом на COVID-19», – добавили в Минздраве.

За сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом, а за весь период распространения инфекции на территории Беларуси зарегистрировано 4 тыс. 092 летальных исхода у пациентов с выявленным COVID-19.

Вирус чаще атакует молодых

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич провел в воскресенье, 26 сентября, мониторинг работы «красных зон» 6-й больницы в Минске. По его словам, в республике наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

– Посещая больницы мониторинговые группы отмечают смещение заболеваемости в сторону более молодых. И я хочу подчеркнуть, что все тяжелые случаи COVID-19 (пациенты на ИВЛ и нуждающиеся в интенсивной терапии) – это непривитые от COVID-19, – заявил министр.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Министерстве здравоохранения внесли изменения в организацию работы поликлиник. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ход вакцинации от коронавируса

В Минздраве назвали количество белорусов, сделавших прививку от коронавируса на 26 сентября. Так, по данным министерства, первый этап вакцинации прошли уже свыше 2 009 000 жителей страны. Из этого количества более 1 571 000 человек прошли полный курс вакцинации.

В Минздраве добавили, что более 48,4 тыс. сотрудников организаций и ведомств завершили курс вакцинации, и привели статистику по регионам.

Поход в поликлинику в период четвертой волны

Главный врач 1-ой центральной районной поликлиники Минска Елена Иванова рассказала, нужно ли во время роста заболеваемости коронавирусной инфекции идти в поликлинику для того, чтобы выписать рецепт или же закрыть больничный.

- По причине роста заболеваемости коронавирусом в Министерстве здравоохранения внесли изменения в организацию работы поликлиник. На данный момент мы делаем акцент на приеме на дому и особенно призываем пожилых людей с хронической патологией не посещать поликлиники. Если же кому-то необходимо выписать или продлить рецепт, то врачи это смогут сделать дистанционно при помощи систему «Электронный рецепт». Для того, чтобы получить справку или выписку, также не нужно обращаться в поликлиники: заказать документ можно на сайте поликлиники или же позвонив в колл-центр. Пациент заполняет электронный бланк данных, а наши специалисты готовят выписку, – сказала Иванова.

Главврач 1-ой центральной поликлиники напомнила, что на сегодняшний день в поликлинике ограничены плановые диспансеризации, а также функциональные исследования.

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