Для зарплат, стипендий, выплат – а что с пенсиями? В Беларуси вводят базовые счета в банках: вот как они будут работать и кому понадобятся

Разбираемся, зачем нужны базовые счета. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Президент Беларуси подписал указ, по которому в Беларуси вводится понятие базового банковского счета. Нововведение заработает с 1 марта 2022 года. Узнали, станет ли эта услуга обязательной, а также в каких банках можно будет открыть такой счет.

Для чего вводят базовые счета?

Основной месседж нововведения – открыть белорусам единообразные счета в банках. Еще их называют базовыми. Таким образом, по мнению составителей документа, доступ ко многим услугам станет значительно проще, а их стоимость уменьшиться. Главное отличие базового счета от обычного: некоторые операции можно будет осуществлять бесплатно. Например:

– открытие и закрытие базового счета;

– переводы денежных средств между базовым счетом и иными счетами его владельца, открытыми в этом же банке;

– перечисление с базового счета денежных средств на иной счет по причине его закрытия, при переносе в другой банк или переоформлении в текущий счет внутри одного банка;

– расчеты за товары (работы, услуги), в том числе в сети Интернет или через ЕРИП, при использовании платежных инструментов или систем дистанционного банковского обслуживания.

Полный перечень перечислен в комментарии Национального банка. Резюмируя, можно сказать: функционал схож с обычным банковским счетом.

С базовым счетом ряд операций точно будут бесплатные. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В каких банках могут открыть базовые счета?

Согласно указу, физическое лицо сможет открыть один базовый счет и только в белорусских рублях. Обязанность на открытие счетов ляжет на банки, в уставных фондах которых более 50% акций принадлежит государству. Под этот критерии подпадает, например, «Беларусбанк», «Белагропромбанк» и некоторые другие. Остальным банкам предоставлено право на открытие базовых счетов.

При этом базовый счет не ограничивает ваше право на открытие иных счетов в других банках. То есть несколько счетов могут спокойно сосуществовать параллельно.

А как быть пенсионерам?

Пока однозначно сказать нельзя. Обязательным базовый счет может стать в случае, когда человек пожелает (или обязан согласно законодательным актам) получать социальные выплаты (стипендии, пенсии и т.д.) в безналичной форме. Эту практику будут внедрять постепенно – вплоть до 1 июля 2025-го. Впрочем, как поясняет Нацбанк, возможность получения таких выплат в наличной форме не ограничивается. По этой логике для получения пенсии счет открывать не придется. С другой стороны, за три с лишним года ситуация явно поменяется.

Что еще нужно знать о базовых счетах?

Пожалуй, самое яркое нововведение указа касается зарплаты. Если вы оформили базовый счет, ваш работодатель будет обязан перечислять на него получку и другие выплаты. Вне зависимости от банка, в котором организация содержит зарплатный проект. Комиссию, которую взимают в данном случае, оплатит также работодатель.

Что касается платежных карт, то при открытии базового счета вы сможете оформить пластик только национальной платежной системы «БЕЛКАРТ» или кобейджинговую карточку. Например, «БЕЛКАРТ»-Maestro.

Планируется, что базовые счета начнут оформлять с 1 марта 2022-го.

А КАК У НИХ

В других странах такая практика не очень распространена. Разве что в России существует понятие номинального счета. Туда можно зачислять социальные выплаты. Однако оно довольно специфическое. Речь идет о счете, который открывается для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат другому лицу. Иными словами, на банковском счете, являющемся номинальным, учитываются чужие денежные средства. Однако такой порядок далек от внедряемого белорусского.

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