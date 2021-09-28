Художники изобразили портреты абонентов life:) и теперь мечтают с ними познакомиться

life:) решил показать белорусам, как выглядят собирательные образы абонентов мобильной связи. Помочь в этом необычном деле вызвались белорусские художники. Конечно, изобразить в одном образе более 1,2 миллиона белорусов, которые пользуются услугами life:), было бы невозможно. Но структурировать по группам и уже после этого пытаться найти общие черты пользователей - гораздо реальней.

Какие показатели учитывались? life:) изучил мобильные привычки своих абонентов: длительность разговоров, количество отправленных SMS, ежедневный объем используемого трафика и так далее. Но это всего лишь сухие цифры, и тогда оператор пошел дальше - пригласил профессиональных художников и иллюстраторов, чтобы они смогли визуализировать образы на основе полученных данных.

Получилось шесть типажей - самый преданный, самый продвинутый (мужской и женский образы), самый молчаливый и, наоборот, самый разговорчивый, а еще самый «качающий» абонент. Их-то и раздали шести художникам, работающим в совершенно разной авторской технике. Это Леонид Нестерук, Павел Омелюсик, Сергей Савич, Александра Страшко, Вадик Фин Тищенко и Всеволод Швайба. Им дали полную творческую свободу…

Мы решили расспросить самих художников, как они представляли себе эту непростую задачу.

Самый молчаливый абонент

Художнице Александре Страшко достался типаж девушки, которая меньше всего пользуется мобильной связью. Ноль звонков во все сети - это про нее. Женщина-интроверт, которая оберегает свое личное пространство и предпочитает живое общение. Бытовые и рабочие вопросы старается решать онлайн. Заказывая пиццу или суши, всегда в приложении отмечает пункт «не перезванивать» и с удовольствием пользуется возможностями бесконтактной доставки, чтобы лишний раз не пересекаться с курьером.

Самый молчаливый абонент.

- На меня этот типаж не похож совершенно, - энергично говорит Саша Страшко. – И в моем окружении таковых нет, хотя портрет составлен на основе реальных статистических данных. Поэтому я представила, как может выглядеть такая девушка. Разработала несколько эскизов, и образы получались похожи на тот, что окончательно и был изображен. Может, кому-то он покажется примитивным, но такова и была задумка, мне хотелось, чтобы образ вызывал у зрителя улыбку. Думаю, двойники, которых мы сейчас ищем, будут даже стесняться признаться, что похожи на эту девушку. А с другой стороны, там такой нормальный бонус (смеется). С удовольствием познакомлюсь с реальной девушкой-кучеряшкой! Вообще, я работаю сейчас в несколько иной технике - пишу большие интерьерные картины маслом на холсте. А в такой технике, как получился портрет, я люблю иногда побаловаться и похулиганить. Кстати, в этой же стилистике в моей студии висит и мой автопортрет.

ДОСЬЕ

Александра Страшко - основатель studio99, автор своего YouTube-канала «ИЗО на ИЗИ», участник международных и республиканских выставок. Ориентирами в искусстве для нее являются художники Кес ван Донген, Ив Кляйн, Марк Ротко, Рене Грюо.

Самый преданный абонент

Всеволод Швайба изобразил типаж абонента, который принимает решения всерьез и надолго. Он как подключился к life:) в декабре 2005 года, так и верен ему более 15 лет. В телефонных беседах говорит коротко и по делу, входящих звонков - от 15 до 148 минут в месяц. Не зависает в мессенджерах и соцсетях нон-стоп. Самое активное время, когда он пользуется интернетом, как правило, с 16.30 до 20.00. Вечера оставляет на общение с близкими, домашние заботы, чтение книг перед сном и другие личные вопросы.

Самый преданный абонент.

- Идея для создания портрета пришла мне в голову, когда я вечером проходил мимо зеркала и увидел свое отражение, - признался Всеволод Швайба. - Но это, конечно, не автопортрет, а вымышленный образ. Характеристика и вовсе на меня не похожа. А вот в жизни я встречал таких людей, но, повторю, получился собирательный образ, а не конкретная персона. Работа над картиной заняла в общей сложности около трех недель. Мне близки в искусстве линейная и свето-теневая подача, каллиграфия, поэтому и изображал потрет в этом стиле. И, как мне показалось, эта манера довольно близко передает образ. По описанию он такой немного дуалистичный, конкретный - как свет и тень.

ДОСЬЕ

Всеволод Швайба работает преподавателем на кафедре искусств факультета социокультурных коммуникаций БГУ. За последние годы было проведено несколько персональных выставок художника, в том числе в Берлине и Национальном художественном музее Беларуси. Работы Всеволода Швайбы выставлялись и на многих коллективных выставках. Одним из главных ориентиров в искусстве для него является Эндрю Уайт. Из старых мастеров обожает Альбрехта Дюрера и Маурица Эшера.

Самый продвинутый пользователь

Задание было такое: изобразить минчанина около 40 лет, который идет в ногу со временем и наслаждается преимуществами мира технологий. Берет от онлайна все: оплата счетов, покупки, заказ еды, бесконтактная оплата на кассе смартфоном, контроль за балансом мобильного телефона. Получает информацию через сервисы Google, пользуется ими на работе. В месяц расходует около 6 ГБ трафика. Не сидит на месте, любит путешествовать по Беларуси.

Самый продвинутый пользователь (муж).

Художник Павел Омелюсик говорит, что по описанию он был вполне похож на него самого. Но когда взялся за визуализацию образа, получился другой человек.

- Будем считать, что это просто собирательный образ успешного мужчины. Наверняка вы вспомните такого человека в своем окружении, - говорит Павел. - На картину от замысла до воплощения ушло три дня. Идея была в том, чтобы изобразить человека в его привычной среде - современном городе, по которому он идет, глядя в телефон, но при этом не теряя связь с окружающим миром. Мне очень близка цифровая графика, я много рисую на планшете, поэтому в этой стилистике получился и портрет. И, по-моему, неплохо вышло!

ДОСЬЕ

Павел Омелюсик является лауреатом Республиканской выставки «Новые имена», неоднократным лауреатом Минского международного фестиваля цифрового искусства Terra Nova, обладателем приза «Развитие таланта» Международного конкурса современных художников «Шагал. Вне времени». Ориентиром для него является Пикассо, как один из наиболее успешных и креативных художников.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Мобильный оператор ищет реальных белорусов, которые похожи на нарисованные портреты. Каждому из них life:) подарит пакет безлимитной связи на год на тарифе «Все включено» (безлимит звонков в любые сети, трафика и SMS). Критерий выбора единственный - внешнее сходство с одним из портретов. В конкурсе могут принимать участие абоненты любого мобильного оператора.

Как принять участие?

1. В социальной сети Instagram найдите аккаунт @life.abonent.

2. В профиле аккаунта вы увидите шесть постов с фотографиями портретов художников. Под конкретным портретом достаточно написать комментарий «Я похож(-а)» / поставить «+» и иметь открытый профиль с наличием там своей фотографии (для сравнения схожести).

Итоги конкурса life:) подведет 11 октября с размещением результатов в Instagram-аккаунте @life.abonent.