Дорожает коммуналка и интернет, определится размер пенсий, а репетиторам придется купить кассовые терминалы: что изменится в Беларуси с октября 2021

Самые важные изменения второго месяца осени - в одном материале Фото: Павел МАРТИНЧИК

ОПЛАТИМ ПОТЯЖЕЛЕВШИЕ ЖИРОВКИ

Осень в этом году выдалась ранняя и холодная. Отопление включили уже в сентябре, значит, заплатить за теплые батареи придется уже в октябре. Платить же будем по-новому, ведь субсидируемые тарифы на отопление планово поднялись еще с 1 июня - плюс 6,3%.

Для примера: отопление стандартной минской 50-метровой двушки в месяц обойдется теперь не 20,96 рубля, а на 1 рубль 32 копейки дороже. Подчеркнем, что речь идет о полном месяце с теплом в радиаторах: напомним, в сентябре радиаторы заработали всего несколько дней.

К слову, раз в квартал пересчитывают тунеядцев - тех, кто без уважительных причин (пенсия, декрет, инвалидность и пр.) не занят в экономике. Документы о том, что вы не тунеядец, нужно предоставить в соответствующие учреждения до 21 октября. И сделать это имеет смысл. Например, если вас внесут в тунеядскую базу, а в собственности у вас есть жилье, то за горячую воду, отопление и газ придется платить по полным, а не субсидированным тарифам.

В среднем, А1 и МТС повысят тарифы для физических и юридических лиц на 4% Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

ПОДОРОЖАЕТ СВЯЗЬ И ИНТЕРНЕТ

Как сообщается на сайте Белтелекома, с 1 октября предприятие увеличивает тарифы на услуги доступа в сеть Интернет, «предоставляемого вне пакетных предложений». Цены вырастут в среднем на 4%.

О повышении стоимости своих услуг с 1 октября сообщили и мобильные операторы. В среднем, А1 и МТС повысят тарифы для физических и юридических лиц на те же 4%. Повышение затронет как стоимость абонплаты и звонков, так и мобильного интернета, связи в роуминге, СМС- сообщений.

НЕКОТОРЫМ ИП И РЕПЕТИТОРАМ НУЖНЫ КАССОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ

С 10 октября вступают в силу обновленные правила использования кассового оборудования. Во-первых, установить кассовые терминалы или платежные кассы нужно тем, кто продает непродовольственные товары на ярмарках и рынках. Во-вторых, новое оборудование должно быть у торгующих овощами и фруктами в палатках и с лотков. Третья категория - лица, обучающие несовершеннолетних (речь идет и о репетиторах). Важный момент: если вы работаете репетитором как самозанятый, то приобретать кассовое оборудование вам необязательно. Наконец четвертая категория – ИП, сдающие в аренду жилье (в том числе квартиры посуточно), дачи, садовые домики. В том числе для краткосрочного проживания.

«ЛАСТОЧКА» СТАНЕТ ДЛИННЕЕ ВДВОЕ

С 1 октября между Минском и Москвой станут курсировать увеличенные и обновленные составы скоростных поездов «Ласточка». Во-первых, вместо пяти вагонов станет десять. Во-вторых, поездки станут куда более комфортными, ведь 10-вагонные «Ласточки» оснащены среди прочего и 11 санитарными комнатами. Отметим также, что привычное многим «зеркальное» расписание сохранится: утром из Минска и Москвы составы будут стартовать в 6:20, вечером — в 16:00. Цена обычных билетов на будущий месяц октябрь составляет 54 рубля, бизнес-класс - 125.

ИЗМЕНЯТСЯ РЕКЛАМНЫЕ БИГБОРДЫ

С 7 октября вступают в силу новшества по регуляции рекламного рынка. В частности, вводятся новые правила в размещении наружной рекламы и рекламы на транспорте. Ее нужно будет теперь согласовать с местными властями. Что касается рекламы на транспорте, то ее утвердят по месту жительства ИП или месту нахождения юрлица, которому данный транспорт принадлежит.

СНОВА ПОДОРОЖАЮТ СИГАРЕТЫ

Ежемесячно белорусские производители и поставщики сигарет могут пересматривать (и пересматривают) цены на свою продукцию. Почти всегда в сторону увеличения. Традиция эта в октябре не прервется. Некоторые виды сигарет подорожают сразу на 15 копеек, в среднем же цены увеличатся на 5-10 копеек.

КСТАТИ

В ОКТЯБРЕ СТАНЕТ ПОНЯТНО, ПОДНИМУТ ЛИ ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ

Примерно в последней декаде октября будет известно, изменится ли с 1 ноября размер прожиточного минимума. Это важно, ведь исходя из этого показателя определяют размеры минимальных трудовых и социальных пенсий, а также пособий, выплачиваемых на детей. Если размер прожиточного минимума повысят, то названные пенсии и пособия также пропорционально вырастут.

БУДЬ В КУРСЕ

В этом году осенний призыв в армию стартует фактически на месяц раньше обычного. В Минске призывники отправятся к месту службы с 25 октября по 5 ноября. Правда, это не коснется тех, кто будет отдавать долг родине во внутренних войсках МВД, Погранкомитете, КГБ. Для них сроки призыва останутся неизменными: 15 - 30 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для зарплат, стипендий, выплат – а что с пенсиями? В Беларуси вводят базовые счета в банках: вот как они будут работать и кому понадобятся (вот тут подробнее про это)