В непростом поединке «Динамо» оказалось сильнее «Амура»

"Зубры" одержали победу над "Амуром". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В понедельник, 27 сентября, на «Минск-Арену» к «Динамо» пожаловали гости из Хабаровска. Если в прошлом матче минчане сыграли с лидером КХЛ – питерским СКА (1:2 ОТ), то сейчас предстоит поединок с аутсайдером Восточной конференции - Амуром. В текущем регулярном чемпионате «Амур» не блещет результатами – 2 победы из 10 матчей.

В Минск хабаровская команда прилетела без главного тренера Владимира Воробьева, который за несколько часов до начала матча с «зубрами» был уволен из-за грубого нарушения трудовых обязанностей. Место главного коуча временно занял Михаил Кравец.

С первых минут динамовцы доминировали на льду, ни в чем не уступая сопернику. Уже на 8-ой минуте Владимир Алистров вывел на убойную позицию Маттеаса Теденбю, который без особых усилий оформил счет – 1:0. Дальневосточной команде приходилось много обороняться.

Динамовцы навязали силовую борьбу. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Гости часто удалялись. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Второй отрезок игры прошел с большим преимуществом гостей. Подопечные Крэйга Вудкрофта не использовали многократное большинство. На 35-ой минуте хабаровчане организовали атаку «два в одного», где Александр Шаров уверенно сравнял счет – 1:1.

Игрок четверой пятерки Якуб Крейчик. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хабаровчане доставили немало хлопот нашим хоккеистам. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Шведский защитник Лукас Бенгтссон в действии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В заключительном периоде минчане все чаще оказывались на скамье штрафников. Однако, хоккеисты «Амура» не смогли подобраться к воротам Алексея Колосова. Ближе к концу нелепое удаление получил игрок хабаровской команды. Кирилл Слепец заработал двухминутный штраф за затяжку времени. Динамовцы воспользовались численным преимуществом при игре 5 на 3. Шведский нападающий Мальте Стремвалль мощным броском позволил своей команде одержать победу с минимальным счетом над аутсайдером Востока - 2:1.

Крэйг Вудкрофт наблюдает за действиями хоккеистов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минчане испытали проблемы, играя в большинстве. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После этого поединка минское «Динамо» с 11 очками занимает седьмое место в Западной конференции. Напомним, в плей-офф попадает восьмёрка лучших команд из каждой конференции.

Белорусский клуб в следующем матче сыграет дома с «Нефтехимиком» из Татарстана 29 сентября. Затем команда Крэйга Вудкрофта начнет выездную серию из 4 матчей – «Сочи», «Ак Барс», «Нефтехимик» и «Торпедо».